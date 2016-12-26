Партию потенциально опасных спиртосодержащих лосьонов изъяли в Тюмени

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15 тыс. литров спиртосодержащей жидкости на сумму более 3 млн рублей изъяли полицейские из торговых точек в Тюмени за один день. Среди конфискованной продукции суррогатный алкоголь, лосьоны и этиловый спирт.

23 декабря сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Тюменской области в ходе операции в одном из складских помещений на улице Чекистов изъяли коробки с лосьонами. Общее количество косметических средств "Боярышник" и "Вита-септ" 149 тыс. 550 штук на сумму более трех миллионов рублей. Необходимую документацию, разрешающую реализацию и хранение данной продукции, сотрудникам полиции предоставить не смогли.

Оперативниками установлено, что со склада шла реализация данного товара. Последняя накладная, датированная 20 декабря, подтверждает, что продукция пользовалась спросом.

Контрафакт изъят. Назначена экспертиза, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские устанавливают каналы распространения и реализации фальсифицированной алкогольной продукции, а также лиц, причастных к организации преступного бизнеса. Для профилактики и недопущения совершения преступлений, подобные мероприятия будут проводиться и дальше, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.