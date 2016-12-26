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27 декабря - события дня

17:58 26 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко. 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция директора департамента информатизации Тюменской области Александра Албычева "Информатизация в Тюменской области: результаты реализации основных направлений в 2016 году и планы на 2017 год".

В Тюмени в 10 часов на ул. Мельзаводской, 11 начнется новогодний утренник у воспитанников детсада №55 в отремонтированном здании.

В Тюмени в 14 часов в департаменте по спорту и молодежной политике администрации Тюмени (ул. Володарского, 7) начнется круглый стол на тему профилактики экстремизма в молодежной среде. 

В Тюмени в 17 часов на Цветном бульваре со стороны ЦУМа начнется открытие центральной городской елки и ледового городка.

В Тюмени в 18 часов 30 минут на ул. Энергостроителей, 11 начнется открытие сквера "Серебряные ключи".

Этот день в истории:

1076 - умер великий князь киевский Святослав II.

1825 - от раны умер генерал-губернатор Петербурга, герой Отечественной войны 1812 года, сподвижник Суворова и Кутузова граф Михаил Милорадович.

1917 - декретом ВЦИК в Советской России были национализированы все банки.

1925 - в ночь на 28 декабря в номере ленинградской гостиницы "Англетер" покончил с собой поэт Сергей Есенин.

1932 - в СССР введена паспортная система.

1934 - родился Николай Сличенко, певец и актер, исполнитель цыганских песен и романсов.

1938 - в пересыльном лагере ГУЛАГа Вторая Речка под Владивостоком умер от паралича сердца (по официальной версии) Осип Мандельштам.

1938 - в Советском Союзе учреждена высшая награда за трудовые подвиги - звание Героя Социалистического Труда.

1941 - Дмитрий Шостакович завершил работу над партитурой Седьмой (Ленинградской) симфонии.

1948 - родился французский актер Жерар Депардье.

1971 - родился киноактер Сергей Бодров-младший.

2002 - в Грозном взорвано здание Совета Министров Чечни. Погибли более 60 человек.

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