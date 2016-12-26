Ялуторовчане отметили день взятия крепости Измаил и почтили память Александра Суворова

Фото из группы центра "Аванпост" в социальной сети

День взятия крепости Измаил русскими войсками под командованием Александра Суворова отметили жители Ялуторовска.

На площади Победы у памятника великому полководцу с приветственными словами к присутствующим обратились заместитель главы города Ольга Губачева, руководитель Тюменского регионального отделения ООФ "Национальный благотворительный фонд" Александр Перов, директор Ялуторовского музейного комплекса Павел Белоглазов, настоятель Сретенского собора Андрей Завьялов, заместитель директора Регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" Игорь Ревякин.

Завершили памятное мероприятие возложением цветов. После этого в Центре туризма и детского творчества все желающие посетили выставку "Защита Отечества на века!", сообщают в пресс-службе центра "Аванпост".

﻿ Фото из группы центра "Аванпост" в социальной сети 1 /

Дарья Казакова