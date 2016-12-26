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В Лянторе владелец автомойки держал должника в рабстве

19:17 26 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
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Мужчину, обвиняемого в незаконном лишении свободы, осудят в Лянторе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, полицейские узнали, что в помещении одной из автомоек Лянтора более полутора лет проживает 21-летний гражданин Армении, которого владелец принудил бесплатно мыть автомобили клиентов в счет погашения долга. Владельцем автомойки является 41-летний соотечественник потерпевшего.

Потерпевший повредил два автомобиля клиентов автомойки, причинив материальный ущерб хозяину бизнеса, который заплатил владельцам авто более 200 тыс. рублей. Для возмещения ущерба хозяин автомойки обязал потерпевшего бесплатно мыть машины клиентов и до момента полного погашения долга находиться исключительно в помещении автомойки.

В настоящее время мужчине уже предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: заложник , автомойка , Югра

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