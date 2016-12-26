В Новом Уренгое мать бросила младенца в подъезде

СК РФ

Новорожденного ребенка, укутанного в полотенце, нашли в подъезде дома в Новом Уренгое.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ямалу, в полицию поступило сообщение от жителя города о том, что на лестничной клетке найден ребенок. Медики экстренно госпитализировали новорожденную девочку в родильное отделение центральной городской больницы.

Матерью оказалась 19-ти летняя жительница Нового Уренгоя. Она в своей квартире родила ребенка. Желая скрыть факт рождения от родственников, умышленно оставила девочку, обернутую в трикотажное полотенце, на бетонном полу в подъезде соседнего дома.

Сейчас мать, бросившая своего младенца, находится в гинекологическом отделении больницы под наблюдением врачей. Ей была сделана операция.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.