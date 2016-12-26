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Врачи скорой помощи спасли жизни шестидесяти тюменцев

17:02 26 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

60 тюменцев, жизни и здоровью которых угрожала серьезная опасность, спасли бригады скорой помощи 24 и 25 декабря.

Экстренная медпомощь оказана 19 пациентам в состоянии комы и шока, 24 – с острым коронарным синдромом, 17 – с нарушением мозгового кровообращения.

С обморожениями обратились четыре человека. У двоих мужчин 29 и 50 лет медики диагностировали обморожение с некрозом ткани, еще двое получили поверхностные обморожения. За минувшую неделю от холода пострадали 18 человек.

За выходные скорая помощь выезжала 354 раза к пациентам с признаками ОРВИ. В часы работы поликлиник диспетчеры скорой передали в неотложку 728 вызовов с высокой температурой.

Всего врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 769 жителям Тюмени и Тюменского района. В стационары доставлены 594 пациента. 1 тыс. 120 вызовов переданы в службы неотложной помощи поликлиник и областной больницы №19, сообщает пресс-служба станции скорой медицинской помощи.

Соб. инф.

Теги: скорая помощь

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