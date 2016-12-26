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Более восьмисот новых мест создано в детских садах области в 2016 году

16:50 26 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Свыше 90 тыс. малышей в возрасте от одного года до семи лет примут участие в новогодних утренниках в дошкольных учреждениях Тюменской области в 2016 году.

Детей ждут украшенные елки, герои любимых сказок и мультфильмов и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка. Как правило, сюжетом для представлений становятся известные и любимые произведения "Золушка", "Кот в сапогах", "Морозко", "Снегурочка", "Снежная королева", "Дед Мороз и зайцы" и т. д. Роли сказочных персонажей распределяются между малышами с учетом их предпочтений, а также пожеланий родителей. Самые популярные герои утренников в младших группах - зайчики, медведи, белочки, снежинки. При этом среди детей старшего дошкольного возраста отдается предпочтение принцам и принцессам, феям и гусарам, а также героям фильмов и мультфильмов.

С каждым годом число детских садов в регионе увеличивается. В Тюменской области успешно реализуется программа по ликвидации очередности в дошкольные учреждения. Благодаря строительству новых детсадов, модернизации действующих за последние четыре года удалось создать более 7 тыс. дополнительных мест для дошкольников.

По информации областного департамента образования и науки, в 2016 году создано 848 новых мест: открыт после капитального ремонта второй корпус детского сада №24 в Ишиме, второй корпус детсада №51 в Тюмени, два дошкольных отделения в акияровской и успенской школах Тюменского района, структурное подразделение в богандинской школе №42, открыты новые группы в детских садах №73, 79, 158, 172 областной столицы, а также в детских садах №9, 23 Ишима. Добавим, что в Тюменской области ведется строительство еще восьми детских садов.

Соб. инф.

Теги: ремонт детских садов , Новый год , детсады

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