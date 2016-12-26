В Тюменской области в 2016 году заключено восемь концессионных соглашений

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Реализация концессионных соглашений в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения продолжится в Тюменской области в 207 году. Общий объем частных инвестиций по восьми заключенным соглашениям составит почти 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель губернатора Вячеслав Вахрин на расширенном заседании регионального правительства.

Концессионными соглашениями предусматривается реконструкция Соколовского и Сумкинского водозаборов в Тобольске, модернизация объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в п. Демьянка Уватского района, теплоснабжения Ялуторовска, Заводоуковска и Ишима, а также водоснабжения и водоотведения в Заводоуковске.

По его словам, важнейшим в 2017 году станет концессионное соглашение по развитию системы водоснабжения и водоотведения в областной столице.

"Это одна из крупнейших концессий в стране, предполагаемый объем инвестиций - более двадцати миллиардов рублей. В ближайшие пять лет планируется масштабное строительство инженерной инфраструктуры, которое позволит перейти в Тюмени на использование подземных источников воды, применить инновационные способы водоочистки, сформировать цивилизованную систему водоотведения", - пояснил Вячеслав Вахрин.

Он проинформировал об итогах работы по другим направлениям, в том числе о выполнении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Краткосрочный план на 2015-2017 годы (срок окончания работ 18 октября 2018 года) предусматривает ремонт 1 тыс. 554 домов, расположенных в 20 муниципальных образованиях. В рамках нее отремонтируют 5 тыс. 642 конструктивных элемента. По данным на 23 декабря 2016 года, завершены работы по капитальному ремонту 880 конструктивных элементов в 177 многоквартирных домах.

Как отметил заместитель губернатора, основная проблема при проведении капремонтов - недостаток квалифицированных подрядчиков.

"На трехлетний период емкость заказа весомая. Регион остро нуждается в развитии этого нового сегмента рынка услуг, так что и у строительного, да и у всего предпринимательского сообщества есть потенциал для развития в этом направлении", - подчеркнул он.

С момента начала реализации этой программы губернатор Владимир Якушев поручил ответственным за выполнение программы тщательнее работать с подрядными организациями, отбирать только тех подрядчиков, кто способен качественно и в срок выполнить большой объем работ по капремонту. По мнению главы региона, капитальный ремонт многоквартирных домов — одна из важных программ, выполнение которой волнует тюменцев.

"Результат капремонта должен устраивать людей. Они вкладывают в программу собственные средства, соответственно, требования к качеству и исполнению работ строжайшие. Им нужно соответствовать", - считает губернатор.

Вячеслав Вахрин отдельно остановился на вопросе управления жилищным фондом. По его словам, с введением института лицензирования предпринимательской деятельности в этой сфере существенно возросла дисциплина УК.

"Для неквалифицированных компаний становится все меньше возможностей заниматься такой деятельностью. За прошедший год семи таким организациям пришлось покинуть рынок. Лицензионный контроль фиксирует ежегодное уменьшение числа нарушений. В большинстве случаев они устраняются до завершения проверок. Управляющим организациям стало выгоднее соблюдать жилищное законодательство и взаимодействовать с собственниками, чем исполнять предписания, платить штрафы и рисковать потерей лицензии", - пояснил замгубернатора.

Соб. инф.