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Эрнест Валеев проверит все факты в обращениях тюменцев

17:36 26 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Фото ТРО партии «Единая Россия»

Депутат Государственной думы Эрнест Валеев встретился с тюменцами в региональной общественной приемной председателя "Единой России" Дмитрия Медведева. В эти дни члены фракции "Единой России" в нижней палате парламента работают в субъектах РФ в рамках региональной недели.

К депутату Госдумы вместе с юристом обратилась владелица участка в одном из садовых некоммерческих товариществ. По их словам, энергосбытовая компания отказывается расторгнуть общий договор с СНТ, несмотря на то, что большинство его членов уже заключили с поставщиком индивидуальные прямые договоры. В результате счет за потребленную энергию выставляется дважды – по прямому и общему договорам.

Парламентарий пояснил дачнице, что если нет расходов электроэнергии на общие нужды, например на освещение дорог, то она обязана платить лишь по договору, который заключен напрямую с компанией, то есть по показаниям своего счетчика.

"Дачной" темы касался и вопрос следующих посетителей. Супруги рассказали, что владеют участком в дачном кооперативе уже 30 лет и имеют все необходимые документы о собственности, но три года назад при проведении нового межевания выяснилось: их земля стала относиться к лесному фонду. Исправить ошибку пока не удалось, несмотря на многочисленные обращения в соответствующие инстанции. Ознакомившись с документами, депутат определил, что в этой ситуации необходимо подключить к решению проблемы прокуратуру.

Сразу несколько вопросов касались трудовых отношений, в частности незаконных увольнений и задержек заработной платы. По каждому обращению Эрнест Валеев проведет детальную проверку и в случае необходимости направит запрос в органы прокуратуры, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Соб. инф.

Теги: соцподдержка , прием граждан , Госдума , Единая Россия , трудовое законодательство , электроэнергия , Эрнест Валеев , садоводы

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