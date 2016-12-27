В половине муниципалитетов Ямала превышен эпидемический порог по ОРВИ

stopgripp.ru

8 тыс. 818 человек с диагнозом острая респираторная вирусная инфекции обратились в больницы и поликлиники Ямало-Ненецкого автономного округа за неделю.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, показатель заболеваемости составил 162,8 случаев на 10 тыс. населения, что ниже показателя предыдущей недели на 2,9%. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано среди взрослого населения - 38%.

Отмечается превышение недельного эпидемического порога в семи из 13 муниципальных образованиях округа. В норме показатели в Пуровском, Красноселькупском, Шурышкарском районах, Новом Уренгое, Муравленко, Ноябрьске.

Продолжается мониторинг за циркуляцией вирусов гриппа. От больных в сезоне 2016-2017гг. выделяются как вирусы не гриппозной этиологии (риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа), так и вирусы гриппа А/Н3N2/, В, что подтверждает прогноз циркуляции данных вирусов, штаммы которых вошли в вакцинные препараты, используемые для иммунизации против гриппа в предэпидемический период.

Число зарегистрированных случаев внебольничных пневмоний за прошедшую неделю - 75, среди взрослых 47 случаев (62,7%), 28 – (37,3%) среди детей.

На территориях с высоким уровнем заболеваемости введены ограничения на проведение массовых спортивных, зрелищных, культурных мероприятий, проводится разобщение на 7 дней детей в школах и садиках. По данным на 26 декабря полностью приостановлен образовательный процесс в трех детских садах Тазовского и Ямальского районов. Частично на карантине находится школа в Тазовском районе, группы пяти дошкольных учреждений Тазовского, Шурышкарского, Приуральского районов, Губкинского.

Лечебно-профилактические учреждения округа готовы к работе в условиях эпидемического распространения гриппа.

Ситуация по заболеваемости ОРВИ находится на контроле управления Роспотребнадзора по ЯНАО.