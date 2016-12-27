up

27.12.2016 вторник

EUR 63.7285

USD 60.9084

В Тюмени -17..-19 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

В половине муниципалитетов Ямала превышен эпидемический порог по ОРВИ

11:00 27 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
stopgripp.ru

8 тыс. 818 человек с диагнозом острая респираторная вирусная инфекции обратились в больницы и поликлиники Ямало-Ненецкого автономного округа за неделю.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, показатель заболеваемости составил 162,8 случаев на 10 тыс. населения, что ниже показателя предыдущей недели на 2,9%. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано среди взрослого населения - 38%.

Отмечается превышение недельного эпидемического порога в семи из 13 муниципальных образованиях округа. В норме показатели в Пуровском, Красноселькупском, Шурышкарском районах, Новом Уренгое, Муравленко, Ноябрьске.

Продолжается мониторинг за циркуляцией вирусов гриппа. От больных в сезоне 2016-2017гг. выделяются как вирусы не гриппозной этиологии (риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа), так и  вирусы гриппа А/Н3N2/, В, что подтверждает прогноз циркуляции данных вирусов, штаммы которых вошли в вакцинные препараты, используемые для иммунизации против гриппа в предэпидемический период.

Число зарегистрированных случаев внебольничных пневмоний за прошедшую неделю - 75, среди взрослых 47 случаев (62,7%),  28 – (37,3%) среди детей.

На территориях с высоким уровнем заболеваемости введены ограничения на проведение массовых спортивных, зрелищных, культурных мероприятий, проводится разобщение на 7 дней детей в школах и садиках.  По данным на 26 декабря полностью приостановлен образовательный процесс в трех детских садах Тазовского и Ямальского районов. Частично на карантине находится школа в Тазовском районе, группы пяти дошкольных учреждений Тазовского, Шурышкарского, Приуральского районов, Губкинского.

Лечебно-профилактические учреждения округа готовы к работе в условиях эпидемического распространения гриппа.

Ситуация по заболеваемости ОРВИ находится на контроле управления Роспотребнадзора по ЯНАО.

Теги: Роспотребнадзор , грипп , ОРВИ

Последние новости

13:38 Социальная реабилитация проблемных семей - одна из главных задач, считает Наталья Шевчик
13:27 В Тюменской области общение с чиновниками сведут к минимуму
13:16 Названы лучшие мотогонщики Тюмени
13:05 Все ледовые переправы в Югре приняты к эксплуатации
12:54 В Викуловском районе увеличат объемы производства в животноводстве
12:43 Запускать новогодние фейерверки в Тюмени можно более чем на сорока площадках
12:32 Тюменцу придется копить на автомобиль почти три года
12:21 Госпошлина для жителей Тюменской области снизится
12:10 В регионе внедряется новая система дополнительного образования детей
11:54 Владимир Якушев примет участие в заседании Госсовета РФ по экологическим вопросам
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2016
﻿

Губернатор

Владимир Якушев примет участие в заседании Госсовета РФ по экологическим вопросам

Владимир Якушев: тюменские спасатели самоотверженно служат Отечеству

В Тюменской области в 2016 году заключено восемь концессионных соглашений

Политика

Россияне стали больше доверять Государственной думе

Владимир Путин в двенадцатый раз проведет большую пресс-конференцию

Игорь Холманских поручил обратить особое внимание на безопасность перевозок детей

Экономика

В Викуловском районе увеличат объемы производства в животноводстве

Тюменцу придется копить на автомобиль почти три года

Птицефабрика "Пышминская" увеличит производство яиц в 2017 году

Общество

Социальная реабилитация проблемных семей - одна из главных задач, считает Наталья Шевчик

В Тюменской области общение с чиновниками сведут к минимуму

Все ледовые переправы в Югре приняты к эксплуатации

Спорт

Названы лучшие мотогонщики Тюмени

Россия уступила Канаде в первом матче молодежного ЧМ по хоккею

В Тюмени зайчики состязались с феями

Происшествия

Тюменку осудят за ложный донос об изнасиловании

На перекрестке улиц Мельникайте и Дружбы столкнулись КамАЗы

Два ребенка, пострадавших в крупном ДПТ в Югре, остаются в реанимации
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2016 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+