Два ребенка, пострадавших в крупном ДПТ в Югре, остаются в реанимации

Фото: depzdrav.yanao.ru

Два ребенка остаются в отделении реанимации после ДТП в Югре, в результате которого 4 декабря погибли 12 человек.

На лечении в ОКБ пока остаются шесть человек. В профильных отделениях клиники находятся трое детей и один взрослый. У детей отмечается положительная динамика. 26 декабря один ребенок был выписан домой, сообщает пресс-служба Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска.

Днем 4 декабря на автодороге "Ханты-Мансийск - Тюмень" произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего детей, которые возвращались домой из Ханты-Мансийска с соревнований. Погибли 12 человек, из них 10 детей.

6 декабря арестованы водители автобуса и одного из грузовиков, а также представитель компании-перевозчика. 8 декабря отправлена под домашний арест до 4 февраля 2017 года директор спортшколы "Сибиряк", в которой занимались пострадавшие дети.