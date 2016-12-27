Ханты-Мансийский банк наградил лучшего менеджера Западно-Сибирского филиала

Фото Ханты-Мансийского банка

Руководитель группы микробизнеса дирекции в Ханты-Мансийске Ксения Шкурденко стала победителем конкурса "Лучший менеджер 2016. Западно-Сибирский филиал".

Оценка результативности работы конкурсантов проводилась специалистами головного офиса на основе данных, предоставленных профильными подразделениями филиалов банка "Открытие". Критерием оценки выступала совокупность показателей качества активных расчетных счетов, открытых клиентами в 2016 году.

Почетный диплом и ценный приз Ксении Шкурденко вручил заместитель управляющего Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" Александр Дарданов.

"В конце года принято подводить итоги, поощрять сотрудников, добившихся наилучших показателей в профессиональной деятельности. В направлении работы с малым бизнесом и предпринимателями лучшим специалистом признана Ксения Шкурденко, которая в течение 2016 года добилась максимальных качественных показателей продаж – средних остатков на активных счетах клиентов. От лица руководства Западно-Сибирского филиала и департамента организации продаж искренне поздравляю победительницу конкурса и желаю ей не останавливаться на достигнутом", - подчеркнул Александр Дарданов.