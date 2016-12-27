В регионе внедряется новая система дополнительного образования детей

pretzelrods.com

Целевые показатели, прописанные в указе президента, повышаются в Тюменской области. Речь идет о доступности дошкольного образования, занятости населения, наличии условий в образовательных учреждениях для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Об этом на итоговом заседании регионального правительства сообщила заместитель губернатора Наталья Шевчик.

"Актуальным остается вопрос по устройству детей от полутора до трех лет в детские сады. Мы удовлетворяем только 59 процентов от заявок, размещенных в электронной базе. Напомню, что за последние пять-шесть лет мы ввели более 23 тысяч мест в дошкольных учреждениях, работа в этом направлении продолжается. В регионе отмечается рост числа негосударственных детских садов", - отметила она.

Предполагается, что система дополнительного образования детей претерпит изменения. Они связаны с реализацией новой федеральной программы.

"Начальный этап – дети пробуют себя в течение трех месяцев в разных видах и могут переходить из кружка в кружок, затем они определяются, а далее начинается индивидуальное сопровождение каждого ребенка. На сегодня это прорабатывается на базе Дворца "Пионер". С 2015 года мы являемся инновационной площадкой, я надеюсь, что наши предложения будут учтены на федеральном уровне", - резюмировала Шевчик.

Заявка на участие в подобном модульном проекте уже направлена в Министерство образования.

Екатерина Исаева