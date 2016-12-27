Тюменцу придется копить на автомобиль почти три года

rossbanki.ru

Два года и восемь месяцев - за такой срок может накопить на автомобиль рядовой житель Тюменской области. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства "АВТОСТАТ".

Рейтинг российских регионов по сроку накопления денег для покупки автомобиля они составили на основании исследования средневзвешенных цен на автомобили и среднемесячных зарплат, которое охватывало все субъекты РФ.

Учитывая, что за десять месяцев 2016 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,37 млн рублей, а среднемесячная начисленная заработная плата - 35,7 тыс. рублей, то для покупки машины россиянину придется копить деньги в течение 38 месяцев или немногим более трех лет.

В разбивке по регионам срок накопления денег может заметно отличаться, причем как в большую, так и в меньшую сторону. Как отмечают аналитики, это зависит от экономических показателей региона. Во-первых, для каждого субъекта РФ существует свой размер среднемесячной зарплаты. Во-вторых, средневзвешенные цены на автомобили в зависимости от региона тоже разнятся, так как может отличаться структура рынка.

Быстрее всех накопить денег на автомобиль могут жители Ямало-Ненецкого автономного округа, чья среднемесячная заработная плата - 84,2 тыс. рублей - считается самой высокой в России. Для этого им может хватить 17 месяцев, то есть менее полутора лет. При этом средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в ЯНАО (1,42 млн рублей) лишь немного превышает общероссийский уровень.

На один месяц больше копить придется жителям Чукотки. Менее двух лет понадобится для этого людям, проживающим в Ненецком (20 месяцев) и Ханты-Мансийском (21 месяц) автономных округах.

Тюменская область оказалась на двенадцатой строчке рейтинга вместе с Сахалинской, Ленинградской, Московской областью, Карелией и Санкт-Петербургом .

Всего в 24 российских регионах срок накопления оказывается меньше, чем в среднем по стране.

Жителям остальных 57 регионов необходимо потратить больше времени для накопления денег на автомобиль, чем среднестатистическому россиянину.

Дольше всех - 68 месяцев - придется ждать жителям Приморья. Однако средневзвешенная цена нового легкового автомобиля здесь самая высокая в России.

Соб. инф.