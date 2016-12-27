up

27.12.2016 вторник

EUR 63.7285

USD 60.9084

В Тюмени -17..-19 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Тюменцу придется копить на автомобиль почти три года

12:32 27 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
rossbanki.ru

Два года и восемь месяцев - за такой срок может накопить на автомобиль рядовой житель Тюменской области. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства "АВТОСТАТ".

Рейтинг российских регионов по сроку накопления денег для покупки автомобиля они составили на основании исследования средневзвешенных цен на автомобили и среднемесячных зарплат, которое охватывало все субъекты РФ.

Учитывая, что за десять месяцев 2016 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,37 млн рублей, а среднемесячная начисленная заработная плата - 35,7 тыс. рублей, то для покупки машины россиянину придется копить деньги в течение 38 месяцев или немногим более трех лет. 

В разбивке по регионам срок накопления денег может заметно отличаться, причем как в большую, так и в меньшую сторону. Как отмечают аналитики, это зависит от экономических показателей региона. Во-первых, для каждого субъекта РФ существует свой размер среднемесячной зарплаты. Во-вторых, средневзвешенные цены на автомобили в зависимости от региона тоже разнятся, так как может отличаться структура рынка.

Быстрее всех накопить денег на автомобиль могут жители Ямало-Ненецкого автономного округа, чья среднемесячная заработная плата - 84,2 тыс. рублей - считается самой высокой в России. Для этого им может хватить 17 месяцев, то есть менее полутора лет. При этом средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в ЯНАО (1,42 млн рублей) лишь немного превышает общероссийский уровень.

На один месяц больше копить придется жителям Чукотки. Менее двух лет понадобится для этого людям, проживающим в Ненецком (20 месяцев) и Ханты-Мансийском (21 месяц) автономных округах.

Тюменская область оказалась на двенадцатой строчке рейтинга вместе с Сахалинской, Ленинградской, Московской областью, Карелией и Санкт-Петербургом .

Всего в 24 российских регионах срок накопления оказывается меньше, чем в среднем по стране.

Жителям остальных 57 регионов необходимо потратить больше времени для накопления денег на автомобиль, чем среднестатистическому россиянину.

Дольше всех - 68 месяцев - придется ждать жителям Приморья. Однако средневзвешенная цена нового легкового автомобиля здесь самая высокая в России.  

Соб. инф.

Теги: зарплаты , Ямал , автомобиль , рейтинг , цены

Последние новости

13:38 Социальная реабилитация проблемных семей - одна из главных задач, считает Наталья Шевчик
13:27 В Тюменской области общение с чиновниками сведут к минимуму
13:16 Названы лучшие мотогонщики Тюмени
13:05 Все ледовые переправы в Югре приняты к эксплуатации
12:54 В Викуловском районе увеличат объемы производства в животноводстве
12:43 Запускать новогодние фейерверки в Тюмени можно более чем на сорока площадках
12:32 Тюменцу придется копить на автомобиль почти три года
12:21 Госпошлина для жителей Тюменской области снизится
12:10 В регионе внедряется новая система дополнительного образования детей
11:54 Владимир Якушев примет участие в заседании Госсовета РФ по экологическим вопросам
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2016
﻿

Губернатор

Владимир Якушев примет участие в заседании Госсовета РФ по экологическим вопросам

Владимир Якушев: тюменские спасатели самоотверженно служат Отечеству

В Тюменской области в 2016 году заключено восемь концессионных соглашений

Политика

Россияне стали больше доверять Государственной думе

Владимир Путин в двенадцатый раз проведет большую пресс-конференцию

Игорь Холманских поручил обратить особое внимание на безопасность перевозок детей

Экономика

В Викуловском районе увеличат объемы производства в животноводстве

Тюменцу придется копить на автомобиль почти три года

Птицефабрика "Пышминская" увеличит производство яиц в 2017 году

Общество

Социальная реабилитация проблемных семей - одна из главных задач, считает Наталья Шевчик

В Тюменской области общение с чиновниками сведут к минимуму

Все ледовые переправы в Югре приняты к эксплуатации

Спорт

Названы лучшие мотогонщики Тюмени

Россия уступила Канаде в первом матче молодежного ЧМ по хоккею

В Тюмени зайчики состязались с феями

Происшествия

Тюменку осудят за ложный донос об изнасиловании

На перекрестке улиц Мельникайте и Дружбы столкнулись КамАЗы

Два ребенка, пострадавших в крупном ДПТ в Югре, остаются в реанимации
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2016 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+