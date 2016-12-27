На перекрестке улиц Мельникайте и Дружбы столкнулись КамАЗы

Фото ГИБДД Тюменской области

Пять человек получили травмы в пяти дорожных авариях в Тюменской области 26 декабря.

Утром на ул. Мельникайте у пересечения с ул. Дружбы столкнулись два грузовых КамАЗа. 29-летний водитель самосвала получил перелом голени. Обломками грузовиков поврежден легковой автомобиль "Жигули", ехавший за самосвалом.

На ул. Запольной утром наехал на опору освещения автомобиль "Лада" 99-й модели. 20-летняя водитель получила травму головы и ушиб колена.

На 7 км дороги Тобольск – Байгора в Тобольском районе столкнулись "Ниссан Ноут" и "Нива". Годовалая девочка находилась на заднем сиденье "Нивы" в детском автокресле, она получила травму головы.

Фото ГИБДД Тюменской области

Днем на Сузгунском взвозе Тобольска в бетонную опору железнодорожного моста въехал автомобиль "Лада" девятой модели. 39-летний водитель получил черепно-мозговую травму, сообщает управление Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото ГИБДД Тюменской области

Соб. инф.