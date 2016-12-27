Россия уступила Канаде в первом матче молодежного ЧМ по хоккею

khl.ru

Молодежная сборная России по хоккею уступила Канаде в стартовом матче чемпионата мира, который прошел в Торонто 26 декабря. Встреча завершилась со счетом 5:3.

Проблемы с дисциплиной, неудачная игра в меньшинстве, шайбы Капризова и Рыкова и характер сборной России – KHL.ru рассказывает о первом матче подопечных Валерия Брагина на молодёжном чемпионате мира.

Россияне приехали на турнир в статусе серебряных призеров прошлого молодежного чемпионата мира. Из той команды на лед вышли голкипер Илья Самсонов, защитник Егор Рыков, нападающие Александр Полунин и Кирилл Капризов, который вывел сборную России на площадку в качестве капитана. КХЛ в составе национальной команды представляют 15 хоккеистов из 11 клубов.

Подопечные Валерия Брагина уже несколько дней находятся в Канаде. За это время сборная России провела два контрольных матча: в овертайме удалось одолеть датчан (2:1), а также случилось чувствительное поражение от шведов (0:4). После этих матчей многие эксперты и сам Брагин отмечали у россиян проблемы в атаке.

На матч со сборной Канады россияне вышли ровно в тех же сочетаниях, что наигрывались на тренировках перед турниром. Место в воротах занял Илья Самсонов.

Канадцы по традиции с первых же минут рванули вперёд – и дело тут не только в том, что они играли дома. "Кленовые" всегда начинают достаточно мощно. Сборная России была тактически готова к такому старту со стороны соперника. Подопечные Брагина отдали среднюю зону и выстроили мощный оборонительный редут из трёх игроков на своей синей линии. За весь первый период у ворот Ильи Самсонова случилось всего три провала, один из которых закончился голом. Защитники не уследили за подключением из глубины Тайсона Йоста – и он открыл счёт. Форвард был самым активным на протяжении всего первого отрезка встречи. Но россияне нашли, чем ответить. Денис Гурьянов поборолся в углу площадки и выдал отличный пас на Михаила Сергачёва, который броском от синей линии забросил первую шайбу россиян на этом турнире.

Первую половину второго периода хозяева также провели в атаке. Россияне не успевали за перемещениями канадцев и нарушали правила. Одно из удалений закончилось голос – капитану "кленовых" Дилану Строуму удался отличный бросок в касание. В том моменте Самсонов, который проводил сильный матч, был бессилен. Подопечные Брагина продолжили ошибаться – Денис Алексеев не сумел вынести шайбу из зоны, и Николя Руа расстрелял голкипера. Самым заметным игроком во втором отрезке у россиян был Данил Юртайкин. Россиянин пару раз прорывался к воротам соперника, бросал, но немного не хватало точности.

В третьем периоде пошли вперёд российские защитники. Уже в дебюте отрезка Егор Рыков прорывался к воротам Картера Харта – опасного момента не случилось, но тенденция намечалась позитивная. Канадцы также не собирались отсиживаться в обороне, но раз за разом игроков "кленовых" останавливал Самсонов. Но и он был бессилен, когда четвёртую шайбу забрасывал Мэтью Барзэл. Вновь россияне остались в меньшинстве, и вновь ошиблись около своих ворот. Команды Брагина уже приучили, что просто так они не сдаются. Казалось бы – 1:4, в Канаде, хозяева полностью контролируют встречу... Но у Капризова нашлись аргументы! Он расстрелял Харта со средней дистанции и подарил России надежду.

И все-таки канадцы в этот вечер все сделали для победы. В большинстве дубль оформил Строум. Подопечных Брагина вновь подвела дисциплина, слишком часто сборная России удалялась в этом матче. Однако последнее слово осталось за российскими хоккеистами. Егор Рыков сумел в третий раз пробить Харта, немного испортив праздник канадцам.

Лучшими игроками встречи названы Мэтью Барзэл и Егор Рыков.

Следующий матч россияне проведут 28 декабря против команды Латвии.