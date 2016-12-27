В Тюменской области растут продажи устройств под брендом Tele2

Фото компании Tele2

Мобильный оператор Tele2 отмечает существенный рост популярности устройств под собственным брендом - модемов, роутеров и смартфонов.

За 11 месяцев 2016 года оборот брендированного оборудования в фирменных салонах оператора в Тюменской области увеличился в 12 раз.

В фирменных центрах обслуживания и интернет-магазинах мобильного оператора можно приобрети смартфоны Tele2 Mini, Tele2 Midi, модемы и роутеры. Также в продаже появилось новое устройство – Tele2 Maxi, работающее под управлением операционной системы Android 6.0. Смартфон оснащен четырехъядерным процессором MediaTek с тактовой частотой 1,3 ГГц, благодаря которому пользователи могут быстро загружать мобильные приложения, видео и игры, слушать музыку, просматривать социальные сети и общаться в мессенджерах на высоких скоростях. Две встроенные камеры позволяют делать качественные фотографии и совершать видеозвонки.

Особой популярностью среди тюменцев пользуется смартфон Tele2 Mini, который выполнен в лаконичном дизайне и доступен по цене 2 тыс. 490 рублей. Модель появилась в центрах обслуживания оператора в марте 2016 года, и по итогам девяти месяцев выручка от ее продаж в области выросла в три раза. Также в компании отмечают повышение интереса покупателей к брендированным роутерам и модемам. С января по ноябрь 2016 года продажи данного оборудования выросли в 1,2 раза. Напомним, все смартфоны под брендом Tele2 оснащены слотами для двух SIM-карт.

Каждый покупатель гаджетов сможет подобрать для себя выгодный тарифный план: для подключения доступны простые предложения без скрытых платежей и навязанных услуг. Для модема или роутера подойдет тариф "Интернет для устройств", а для смартфона разработана "черная" линейка с оптимальным набором минут, SMS и интернет-трафика. При этом абонентам двух пакетных тарифов - "Самый черный" и "Сверхчерный" - доступен безлимитный трафик в социальных сетях и мессенджере WhatsApp без расходования основного интернет-пакета, а пользователи тарифа "Беспредельно черный" могут пользоваться мобильным Интернетом без ограничений.

"По последним данным, спрос на смартфоны так называемых b-брендов растет ощутимыми темпами – только в октябре 2016 года на долю этих устройств пришлось 18,6 процента продаж смартфонов в России. Эта категория – самая быстрорастущая на российском рынке, год назад на нее приходилось только 12,7 процента рынка. Успех смартфонов под брендом Tele2 иллюстрирует эту ситуацию в полной мере. Наши покупатели ценят их за оптимальное соотношение цены и качества, функциональность и современный дизайн. Это еще и отличный подарок для ребенка, родителей и тех, кто не гонится за громким именем", - отметил директор филиала Tele2 в Тюменской и Курганской областях Андрей Шмалев.

Соб. инф.