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Птицефабрика "Пышминская" увеличит производство яиц в 2017 году

11:43 27 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
www.phototyumen.ru

Рост производства яиц на 27% планирует птицефабрика "Пышминская" в 2017 году. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Сергей Тимофеев.

В 2016 году птицефабрика реализовала несколько инвестиционных проектов, связанных с реконструкцией и строительством птичников.

По итогам года предприятие рассчитывает произвести 305 млн штук яиц, на следующий год -  около 388 млн штук. "Рост будет обеспечен за счет ввода трех новых восьмиярусных птичников", - отметил руководитель птицефабрики.

Установка современного восьмиярусного технологического оборудования российско-немецкого производства фирмы "Big Dutchman" позволила увеличить в реконструированном птичнике для кур-несушек поголовье с  40 тыс. 800 голов до 117 тыс. В трех новых птичниках  разместились 344 тыс. 736 кур-несушек. 

Кроме того, построен яйцесклад с участком сортировки, упаковки и складом тары. На участке сортировки установлена современная автоматизированная линия сортировки и упаковки MOBA модели Omnia FT-330 c максимальной производительностью 120 тыс. яиц в час.

Добавим, что птичники соединены с участком сортировки и упаковки яйца системой автоматизированного сбора и транспортирования. Это позволяет доставлять яйца от птичников непосредственно на участок сортировки по галереям, оборудованным прутковыми транспортерами. Автоматизация процесса исключает ручной труд и  снижает процент боя и насечки яйца.

По словам гендиректора  птицефабрики,  в 2016 году на предприятии  построены водоочистные сооружения, ведется реконструкция кормоцеха и строительство объектов энергоснабжения, проектирование канализационно-очистных сооружений.

О важности повышения инвестиционного потенциала тюменского агропрома, его технологической оснащенности не раз говорил губернатор Владимир Якушев. "За последние годы наш агропромышленный комплекс изменился. Тюменская область полностью обеспечивает себя собственной сельскохозяйственной продукцией за исключением говядины. Наше молоко поставляется в 13 регионов России, куриные яйца – в 45. Мы выращиваем сверх внутренней потребности и направляем на продажу в другие территории 25% свинины и картофеля, 30% овощей", - привел данные  губернатор.

За пять лет объем продовольственных товаров, производимых в Тюменской области, вырос в два с половиной раза. Вклад каждого агрария с опорой на техническое и технологическое оснащение позволил добиться успеха и в этом году, убежден глава региона.

Теги: АПК , птицефабрика "Пышминская" , Владимир Якушев

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