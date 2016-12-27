Одиннадцать военнослужащих получили жилищные субсидии в Тюменской области

фото Тюменского гарнизона

11 человек, в том числе один военный пенсионер и многодетные семьи военнослужащих в Тюменской области получили жилищные субсидии в 2016 году.

Как рассказали в областном военкомате, в Тюмени изъявляют желание получить квартиру военнослужащие ушедшие в запас из других субъектов России. Это говорит о привлекательности Тюмени, как города созданного для жизни. Проблема жилищного обеспечения защитников Отечества, остро стоявшая на протяжении многих десятилетий в Тюменском гарнизоне, снята полностью.

Строительство новостроек по всей стране идет полным ходом, практически решен вопрос по обеспечению военнослужащих постоянным жильем. Нередки случаи, когда военный, после признания его нуждающимся, получает квартиру или жилищную субсидию в течение одного года. Такого не было никогда: ни в истории Советской армии, ни в истории армии российской, отметили в военкомате.

В Министерстве обороны России созданы новые структуры по решению жилищных вопросов военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей, правительством выделены необходимые средства для решения этой проблемы, которую решительно поддержал президент. С апреля 2010 года по настоящее время департамент и его региональные управления обеспечили жильем 335,9 тыс. военнослужащих. Из них 228,3 тыс. получили постоянное жилье и 107,6 тыс. – служебное. При этом из тех 228 тыс., кто получил постоянное жилье, 138,3 тыс. обрели готовые квартиры, 60,1 тыс. приобрели их в рамках накопительно-ипотечной системы, 18,2 тыс. – обменяли на квартиры свои государственные жилищные сертификаты и 11,7 тыс. купили квартиры или отдельные дома за счет жилищной субсидии.

фото Тюменского гарнизона