Госпошлина для жителей Тюменской области снизится

nalog.ru

Госпошлины, которые будут оплачиваться через единый или региональный портал будут проходить с коэффициентом 0,7 с 1 января 2017 года.

Об этом сообщил директор департамента информатизации Тюменской области Александр Албычев на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Эти важные изменения в Налоговый кодекс уже приняты на федеральном уровне", - пояснил он. А на деле это значит, что, если пошлина составляет, допустим, 100 рублей, то для налогоплательщика, который воспользуется электронной услугой, она составит всего 70 рублей.

"Такая мера, - уверен Александр Албычев, - будет способствовать популяризации услуг в электронном виде. Даст возможность гражданам пересмотреть свои подходы, и тем, кто еще пользуется услугами на бумаге, перейти к электронным платежам. Это такая серьезная мотивация".

Борис Олейник