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Запускать новогодние фейерверки в Тюмени можно более чем на сорока площадках

12:43 27 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

54 площадки для запуска пиротехнических изделий будут открыты в Новый год на юге Тюменской области. 44 из них – в Тюмени.

Об этом сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Тюменской области Алексей Шутов на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Он напомнил, что любые пиротехнические изделия опасны, если запускать их не в специализированных местах, особенно во дворах многоэтажек, где мало места и много машин. Неправильно запущенная петарда может повлечь возгорание, серьезные ожоги и порчу чужого имущества.

Специализированные площадки расположены во всех административных округах Тюмени, в том числе новых микрорайонах. Полный список их можно посмотреть здесь.  Все площадки оборудованы знаками и аншлагами, после запуска пиротехники здесь организуют уборку.

"Совместно с полицией мы будем проводить рейды и следить, чтобы фейерверки не запускали в опасных местах. Для тех, кто игнорирует правила, предусмотрена административная ответственность, штрафы от полутора тысяч рублей", - напомнил Алексей Шутов. Он добавил, что с 2013 года случаев массовых возгораний от фейерверков в Тюмени не было.

Евгения Шевцова

Теги: фейерверки , Новый год , пиротехника , МЧС

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