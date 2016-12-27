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Тюменские школьники научились рисовать нефтью

17:16 27 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Фото ТИУ

Автор уникальной техники рисунка нефтью Альфея Мухаметова провела мастер-класс "Рисуем нефтью" для семиклассников тюменской школы №17 в Институте архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета.

Каждому участнику предоставили формочку с настоящей нефтью, выдали бумагу и кисти, показали основные приемы рисунка.

Альфея Мухаметова показала авторскую технику, когда нефть нужно наносить и подушечками пальцев, и ногтями. Причем рисовать приходится сразу набело, карандаш сразу видно и поправить, если что-то не так, не получится - стереть нефть невозможно. Некоторые ребята для работы воспользовались кисточками, а некоторые, следуя примеру Альфеи Мухаметовой, рисовали пальцами.

Школьники узнали полезную и полную информацию о направлениях подготовки Тюменского индустриального университета, о студенческой жизни и подготовительных курсах, которые проводятся в вузе, сообщает отдел по информационной политике учебного заведения.

Соб. инф.

Теги: школьники , художники , ТИУ , нефть

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