Тюменские школьники научились рисовать нефтью
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Автор уникальной техники рисунка нефтью Альфея Мухаметова провела мастер-класс "Рисуем нефтью" для семиклассников тюменской школы №17 в Институте архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета.
Каждому участнику предоставили формочку с настоящей нефтью, выдали бумагу и кисти, показали основные приемы рисунка.
Альфея Мухаметова показала авторскую технику, когда нефть нужно наносить и подушечками пальцев, и ногтями. Причем рисовать приходится сразу набело, карандаш сразу видно и поправить, если что-то не так, не получится - стереть нефть невозможно. Некоторые ребята для работы воспользовались кисточками, а некоторые, следуя примеру Альфеи Мухаметовой, рисовали пальцами.
Школьники узнали полезную и полную информацию о направлениях подготовки Тюменского индустриального университета, о студенческой жизни и подготовительных курсах, которые проводятся в вузе, сообщает отдел по информационной политике учебного заведения.
Соб. инф.