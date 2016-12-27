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В Тюменской области общение с чиновниками сведут к минимуму

13:27 27 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
www.nalog.ru

Более 78 тыс. жителей Тюменской области пользуются мобильными приложениями "Медицина 72", "Образование 72", "ЖКХ 72".

Через приложение "Госуслуги" для мобильных устройств теперь можно получить информацию о нарушениях правил дорожного движения, оперативно произвести оплату имеющихся штрафов, посмотреть состояние своего счета в пенсионном фонде, информацию о своих налогах.

Об этом на пресс-конференции "Информатизация в Тюменской области: результаты реализации основных направлений в 2016 году и планы на 2017 год" в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" рассказал директор департамента информатизации Тюменской области Александр Албычев.

"Это важные вещи, которые интересны для каждого человека и поэтому рекомендую использование данного приложения, - отметил он. - При этом, оно абсолютно бесплатно, скачивается в два клика - и оно у вас на телефоне. Регистрация тоже проходит очень просто – не надо никуда ходить. Просто регистрируешься, не выходя из дома, с помощью того же смартфона".

Александр Албычев сообщил, что приложения ежедневно скачиваются несколько сотен раз, ежедневно с них скачиваются несколько тысяч раз различные услуги, связанные с записью на прием к врачу, с электронным дневником школьника.

В 2017 году, по словам Александра Албычева, будут активно развиваться мобильные приложения "ЗАГС 72", "ЖКХ 72", "Транспорт 72".

Борис Олейник

Теги: Александр Албычев , госуслуги , информатизация

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