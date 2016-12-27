Стало известно, сколько веков на Ямале растет кедр

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Биологи ТюмГУ и Института проблем освоения Севера СО РАН разработали метод восстановления недостающих ранних фаз кривых прироста сосны и лиственницы в древесно-кольцевых хронологиях севера Западной Сибири.

Работа проводилась на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Керны древесины для исследования отобраны из растущих деревьев со смещенной сердцевиной или поврежденных гнилью, оценка возраста и хода роста которых обычно затруднительна.

Как пояснил профессор кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры ТюмГУ Станислав Арефьев, в основу метода положены закономерности формирования колец древесины в разных фазах жизненного цикла деревьев с учетом региональных особенностей. Целостные кривые прироста реконструированы по участкам древесно-кольцевой хронологий посредством математического моделирования полиномиальной функцией.

Ученым удалось получить величины поправок (до 40 лет) для установления возраста сосны и лиственницы с недостающими кольцами, произрастающих в различных экологических условиях Ямала. Это, в частности, позволило оценить максимальный возраст кедра, произрастающего на торфяниках округа, в 448 лет.

Метод может быть использован для восстановления хода роста светлохвойных пород деревьев в смежных северных регионах, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.