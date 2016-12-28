Тюменцы отправили Деду Морозу более шестисот писем

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Около шестисот писем опустили тюменцы в специальный новогодний почтовый ящик, который был установлен в центральном отделении почтовой связи на ул. Республики, 56.

Как сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области, больше всего писем и открыток попало в почтовый ящик с 19 по 25 декабря - более 200 штук. Все письма уже отправлены в резиденцию Деда Мороза - в Великий Устюг.

Напомним, для получения ответного письма от Деда Мороза необходимо было до 25 декабря принести свое послание для главного зимнего волшебника в отделение связи и опустить в специальный ящик, при этом обязательно надо было указать на конверте правильный обратный адрес и наклеить марку.

"Все письма, адресованные Дедушке Морозу, были обработаны и отправлены в Великий Устюг. Некоторые дети делали конверты сами: украшали их наклейками, разрисовывали и подписывали. Другие запечатывали свои послания в специальные конверты, где типографским способом уже указан адрес российского Деда Мороза", - отметил директор Тюменского филиала Почты России Андрей Ершов.