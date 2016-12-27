28 декабря - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция директора департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанны Злобиной "Итоги реализации государственной программы Тюменской области "Основные направления недропользования и охраны окружающей среды".

В Тюмени в 16 часов в областной научной библиотеке имени Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59, холл, третий этаж) начнется презентация выставки работ декоративно-прикладного творчества воспитанниц Богородице-Рождественского Ильинского женского монастыря "Рождества волшебные мгновения".

В Тюмени в 16 часов во Дворце "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется итоговое мероприятие областного проекта "Команда развития региона".

В Тюмени в 17 часов в сквере "Казачьи луга" (ул. Домостроителей, 18) начнется праздничная программа "Волшебство под Новый год".

Этот день в истории:

1065 - близ Лондона основано Вестминстерское аббатство - место коронации английских монархов.

1895 - в Париже состоялся первый в мировой истории публичный киносеанс.

1897 - родился советский полководец Иван Конев.

1903 - родился кинорежиссер Михаил Калатозов.

1908 - чудовищное землетрясение полностью разрушило Мессину на Сицилии.

1908 - родился Евгений Вучетич, советский скульптор.

1937 - умер от опухоли мозга французский композитор Морис Равель.

1945 - умер американский писатель и публицист Теодор Драйзер.

1973 - во Франции опубликована книга Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ".

1979 - в Москве вступил в строй самый крупный в мире крытый велотрек в Крылатском.

1984 - умер физик, академик Исаак Кикоин.

2002 - Россия передала Грузии двух террористов, подозреваемых в покушении на президента Шеварднадзе.