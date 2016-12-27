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"Ключ к жизни": сто девятнадцать детей получили помощь в 2016 году

16:54 27 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
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119 ребятам – подопечным благотворительного проекта "Ключ к жизни" - в предновогодние дни доставят подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Все эти ребятишки в уходящем году благодаря проекту прошли дорогостоящие диагностические исследования, лечение и реабилитацию, получили необходимое  медицинское оборудование.

В этом же году "Ключ к жизни" отметил пятилетие. "Пять лет назад в регионе мы объединили усилия, чтобы оперативно помогать маленьким тюменцам, которым требуется обследование и лечение с применением высоких медицинских технологий, недоступных в России. Многим из них необходимы серии операций или не один курс лечения. Так появился проект социального партнерства "Ключ к жизни". Для его участников он стал и последней надеждой, и главной поддержкой. За эти годы он завоевал доверие как у благотворителей, так и у тех, кто обращается за помощью",- считает губернатор Владимир Якушев, по инициативе которого летом 2011 года "Ключ к жизни" стартовал.

Всего за пять с половиной лет в рамках проекта оказана помощь 735 юным жителям региона. За это время с участием неравнодушных людей удалось собрать для лечения  детей, в том числе в лучших клиниках мира, 123 млн рублей.

К сожалению, не все ребята встретят этот Новый год дома. Продолжает  бороться с тяжелой болезнью мальчик Алеша. Экспертный совет проекта "Ключ к жизни" принял решение оказать помощь в финансировании лечения Алексея в клинике Индии. Как сообщает его мама, Леша чувствует себя хорошо, прошел два блока химиотерапии. Коля из Заводоуковска встретит Новый год в Сербии. Операция у мальчика с врожденным пороком развития прошла успешно. У него восстановительный этап лечения.  Также в рамках благотворительного проекта "Ключ к жизни" юный Дима  продолжает курс лечения в Израиле.

Трудно передать боль, отчаяние детей с тяжелыми заболеваниями и в тоже время их безграничную надежду и веру во спасение. Для них даже призрачный шанс на выздоровление и протянутая рука помощи в борьбе за жизнь значат очень много.  Впереди Новый год и Рождество - время добрых дел, мечтаний и исполнения желаний. И каждый из нас может оказать реальную помощь тем, у кого только одно желание - жить и быть здоровым.

Подарить подарок и дать шанс на выздоровление можно прямо сейчас. Достаточно отправить SMS-сообщение на номер 3434 со словом КЛЮЧ и через пробел указать цифрами сумму пожертвования. Например: КЛЮЧ 200. В этом случае вы пожертвуете 200 рублей. Если отправите просто слово КЛЮЧ без указания суммы, то с вашего телефона спишется 100 рублей. Стоимость отправки SMS на номер 3434 бесплатная. Комиссия с абонента оператора сотовой связи - 0%. Эта услуга доступна для абонентов МТС, Билайн, Мегафон и TELE2.

Теги: благотворительность , Ключ к жизни

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