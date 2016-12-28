В Тюмени откроют катки на набережной и у технопарка

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Два новых катка откроются в Тюмени 28 декабря в 18 часов. Встать на коньки можно будет как на набережной реки Туры, так и на площади у Тюменского технопарка.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в этот вечер в районе ул. Республики, 142 будет звучать музыка, а команды ТОС Ленинского округа встретятся в шуточном товарищеском матче по хоккею. В прологе праздника спортсмены из хоккейного клуба "Рубин" проедут по льду с флагами. Ширина нового катка - 20 метров, длина – 30. Он построен за счет внебюджетных средств и станет доступным и популярным развлечением для детей и взрослых в дни новогодних каникул. Нужно только запастись собственными коньками.

Зимние забавы ждут гостей на набережной реки Туры. Их встретят Дед Мороз и Снегурочка, всем предложат согреться чаем и любимой музыкой. Затем гостей порадуют выступлением юные фигуристы детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Прибой". После этого по новому большому катку восемь метров шириной и сто шестьдесят метров длиной смогут проехать все желающие. До 22 часов ежедневно здесь будет звучать музыка, планируется организовать прокат коньков и раздевалку. В дальнейшем на катке набережной спорторганизаторы будут проводить плановые занятия с горожанами. На 30 ледовых площадках Тюмени среди населения стали популярны эстафеты на коньках, обычный хоккей и в валенках.

В этом году в Тюмени организовано 114 катков, из них 95 – муниципальных. Организации самостоятельно заливают катки у торговых центров. Например, в этом году администрация отеля "Восток" приглашает всех желающих протестировать их лед.