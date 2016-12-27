Региональная программа капремонта многоквартирников будет модернизирована

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6 млрд 300 млн рублей составил объем инвестиций в сферу ЖКХ Тюменской области. Об этом на расширенном заседании регионального правительства заявил заместитель губернатора Вячеслав Вахрин.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры остался на уровне прошлого года - 43,2%. В 2016 году Тюменская область вошла в активную фазу реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

"Отремонтировано 880 конструктивных элементов в 177 многоквартирных домах. На основе опыта работы губернатор принял решение модернизировать систему. Во-первых, при капитальном ремонте предусмотреть возможность переустройства плоской кровли на скатные, а также возможность установки индивидуальных тепловых пунктов в домах, чтобы уйти от нерационального способа производства горячей воды на центральных тепловых пунктах. Во-вторых, принято решение разделить региональную программу капремонта на две подпрограммы – одна для тех домов, в которых сбор по 7 рублей 50 копеек с одного квадратного метра вместе с мерами государственной поддержки в размере 20% - достаточно для проведения капремонта, а вторая подпрограмма – дома с высокой степенью износа, на капитальный ремонт которых будет приходиться большая доля государственной поддержки около 40%", - рассказал он.

Завершается формирование необходимой правовой базы. Как отмечают специалисты, основная проблема при проведении капитального ремонта – недостаток квалифицированных подрядчиков.

"На трехлетний период емкость заказа на работы составляет 4 миллиарда 700 миллионов рублей. С 2018 года это по 2,5 миллиарда рублей в год. Здесь есть над чем поработать и строительному сообществу, и всем предпринимателям. Регион остро нуждается в развитии этого нового сегмента рынка услуг", - подчеркнул он.

Заместитель губернатора отметил, что существенно выросла дисциплина у управляющих организаций. Этому способствовало введение института лицензирования предпринимательской деятельности.

Екатерина Исаева