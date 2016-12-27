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На Ямале продолжаются мероприятия по ограничению поставок газа

16:51 27 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати

Ситуация с неплатежами за поставленный природный газ, сложившаяся на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, вынуждает компанию-поставщика ООО "Газпром межрегионгаз Север" проводить мероприятия, направленные на взыскание дебиторской задолженности, сообщает пресс-служба компании.

Наиболее остро проблема неплатежей стоит на территории Тазовского муниципального образования. Предприятие ООО "Фотон" задолжало поставщику газа 18,375 млн рублей.

В связи с тем, что предприятие не спешит расплачиваться за потребленный газ, в отношении должника вводится процедура ограничения/прекращения поставки газа.

"Эта организация систематически нарушает платежную дисциплину и не предпринимает действенных мер по решению проблемы. Руководство предприятия-должника неоднократно предупреждалось о необходимости погашения задолженности. Однако меры не были приняты. В связи с этим поставщик вынужден в строгом соответствии с законодательством приступить к введению ограничений поставки газа неплательщику. Это именно вынужденная мера по взысканию дебиторской задолженности", - отметил директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Север" в ЯНАО Дмитрий Кондрашев.

Кроме этого, с должника поставщик намерен взыскать задолженность за поставленный газ в принудительном порядке путем обращения с исковыми заявлениями в арбитражный суд. При этом к основным требованиям о взыскании задолженности за газ должнику будут предъявлены проценты за пользование чужими денежными средствами и прочие расходы, которые понес поставщик по вводу санкций ограничения (прекращения) поставки газа.

Соб. инф.

Теги: долги , Ямал , газ , Газпром межрегионгаз Север

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