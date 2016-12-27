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Вес взят: екатеринбургский оливье стал серьезной заявкой в Книгу рекордов Гиннесса

19:38 27 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы ВТБ

Рекордное количество оливье – 3 333 кг - было приготовлено в семейном торговом центре МЕГА на грандиозном кулинарном фестивале, организованном Екатеринбургским жировым комбинатом.

Ранее отдел экспертиз британской редакции Книги рекордов Гиннесса принял к рассмотрению екатеринбургскую заявку, а главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов официально зафиксировал свершившееся достижение в категории Largest potato salad.

Екатеринбург рукоплещет своим героям и подходит к новому году с победой: самый большой в мире салат Оливье приготовлен у нас! Команда поваров нарезала и смешала гигантский новогодний "тазик Оливье", известного за рубежом под названиями "Русский салат", "Картофельный салат", "Мясной салат" или расол (в Латвии — rosols). К слову, именно латышей эта новость серьезно расстроит: ведь екатеринбуржцы перекрыли предыдущий рекорд, установленный в 2002 году в Риге.

Достижение нового рекорда не отличалась легкостью: согласно правилам, все ингредиенты для него должны нарезаться вручную. Больше полутора суток 60 поваров аэропорта Кольцово в несколько смен чистили и отваривали 813 кг картофеля и 470 кг моркови, не жалея сил и ножей нарезали по 400 кг огурцов и докторской колбасы. На самом мероприятии им осталась "сущая мелочь": нашинковать 300 кг вареных яиц, добавить 350 кг зеленого горошка и заправить в гигантский салат 600 кг майонеза.

Вес чаши, наполняемой салатом, фиксировался специальными 4 тензодатчиками под дном емкости, автоматически сводился на один небольшой монитор, откуда оператор выводил цифру на большой экран, видный всем присутствующим. Главный редактор Книги рекордов России внимательно наблюдал за сменой цифр на мониторе.  Поболеть за родной город и пронаблюдать за процессом установки рекорда пришли сотни екатеринбуржцев с семьями.

"Сегодня мы присутствовали на событии не только российского, но и всемирного масштаба. 3 333 килограмма – это, несомненно, мировой рекорд. Оливье является моим самым любимым салатом, и во всех странах мира я заказываю именно его. И Оливье, который я только что попробовал, я бы с удовольствием поставил на свой новогодний стол. Есть рекорд!" - прокомментировал главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов.

А пока МЕГА-салат готовился в промышленных масштабах, шеф-повара известных екатеринбургских ресторанов демонстрировали искусство приготовления Оливье по своим фирменным рецептам. Многие хозяйки не только фиксировали мастер-классы при помощи видеозаписи на телефоны, но и конспектировали оригинальные нюансы по-старинке, "вручную на коленке".

На фотозоне все желающие могли сфотографироваться и получить распечатанные фотографии "не отходя от кассы".

Разумеется, на фестивале не обошлось без песен и танцевальных номеров, подготовленных в рамках "Дней милосердия Свердловской области" коллективом школы-интерната для слабовидящих детей №10, всевозможных конкурсов и подарков и, конечно же, дегустации самого большого в мире Оливье! Довольные гости праздника оставили на "Стенде пожеланий" более 300 поздравлений и благодарностей Екатеринбургскому жировому комбинату и, конечно же, поварам, совершившим этот невероятный подвиг.

"Наша компания как организатор этого мероприятия благодарит дружную команду поваров, которые участвовали в установке рекорда. Для нас это большое событие, потому что одним из символов Екатеринбурга является голубая баночка всеми любимого майонеза. При этом Оливье – самый новогодний салат. И сегодня два этих символа объединились во время нашего праздника. Я поздравляю всех с Новым годом и достижением мирового рекорда. Ура, Урал!",- сказал генеральный директор Масложирового бизнес-направления ГК "Русагро" Владимир Филипцев.

После Нового года все екатеринбуржцы будут с нетерпением ожидать подтверждения заявки из Книги рекордов Гиннесса.

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Теги: ВТБ

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