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"Золотые луга" - победитель конкурса "Лучшие товары и услуги – ГЕММА"

16:26 28 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
toptyumen.ru

Продукция тюменской компании "Золотые луга" отмечена золотой медалью отборочного этапа межрегионального конкурса "Лучшие товары и услуги – ГЕММА-2016". Церемония награждения победителей прошла в Новосибирске.

На мероприятии объявили имена компаний, которые в течение 2016 года успешно прошли экспертную оценку качества производимой продукции и оказываемых услуг. Премии вручил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка. Отмечено, что количество участников конкурса сокращается, поэтому в их числе самые стойкие компании, уверенные в качестве своей продукции или услуги.

По результатам заключения независимой экспертной комиссии наивысшую оценку конкурса получило молоко питьевое пастеризованное "Золотые луга", а также сыр "Пошехонский" торговой марки "Золотые луга". Оба продукта набрали максимум из возможных баллов – 55.

Отметим, что в апреле 2017 года пройдет финал конкурса среди участников, удостоенных золотых медалей в региональных этапах.

Международный конкурс "Лучшие товары и услуги – ГЕММА" - независимый общественный проект, направленный на выявление конкурентоспособных и перспективных предприятий для дальнейшего продвижения их интересов как в России, так и за ее пределами. Реализуется с 2002 года на территории 49 субъектов Российской Федерации и 64 стран мира.

АО "Золотые луга" - один из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Компания имеет два завода по переработке молочной продукции: молочный комбинат "Ситниковский" и молочный комбинат "Ишимский". В МК "Ситниковский" находится основное производство цельномолочной продукции и творога. Компания реализует продукцию трех торговых марок: "Золотые луга", "Ситниковское", "Живи здорОво!".

Соб. инф.

Теги: Новосибирск , конкурс , Золотые луга , молоко , продукты питания

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