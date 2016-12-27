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Главная елка города зажгла свои огни на Цветном бульваре

20:15 27 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Главная городская елка зажгла свои огни в Тюмени на Цветном бульваре 27 декабря. Горожане водили хороводы, играли в ручеек и танцевали с ростовыми куклами, а по просьбе Деда Мороза и Снегурочки в небе над зеленой красавицей вспыхнули огни фейерверков.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Я расскажу, что делать надо: всем дружно взгляд направить вверх, и пусть сибирякам в награду огнем горит, сверкает свет", - с этими словами Дед Мороз зажег фейерверки над Цветным бульваром. Концертная программа продолжилась песнями и танцами.

Со сцены Цветного бульвара тюменцев поздравила с праздником заместитель главы администрации Тюмени Вера Соловьева: "Приветствую всех, кто любуется, наверное, самой красивой в нашем тюменском регионе новогодней елкой. От имени главы администрации Тюмени поздравляю всех жителей с наступающим 2017 годом".

Фото ИА "Тюменская линия"

Вера Соловьева отметила, что в целом 2016 год для тюменцев был успешным. "Несмотря на сложности, мы с вами умеем трудиться и радоваться. Мы все помним летние праздники, когда наш город отмечал 430 день рождения – этим запомнится уходящий год. Тюмень среди всех городов Российской Федерации признан самым комфортным. Мы опередили и Москву, и Санкт-Петербург, и Казань. Удержать эту планку очень трудно, но у нас это получается. Наши дороги тоже одни из лучших в России. Наше здравоохранение по итогам всероссийского конкурса признано одним из самых успешных. Поэтому нам есть чем гордиться. Это то, над чем мы с вами трудились, о чем мы с вами думали и мечтали. Благодарю всех тюменцев за труд и любовь к городу, за желание сделать его лучше и красивее. Думаю, мы – тюменцы - всегда будем отличаться своим характером. Всем здоровья и оптимизма! Мы всегда будем лучшими", - заключила выступающая.

Далее состоялась церемония награждения победителей муниципальной премии города за участие в общественной жизни. В номинации "За участие в общественной жизни города" отметили коммерческого директора ООО "Сити-Пресс" Евгения Воронова.

Фото ИА "Тюменская линия"

В номинации "Лучшее новогоднее оформление входных групп, витрин, фасадов и прилегающих территорий среди организаций различных форм собственности и индивидуальных предпринимателей" отметили от Ленинского округа Дом культуры "Водник", от Центрального - "Тюменьэнергосбыт", от Восточного - ОАО "Диас", от Калининского – детский сад №60.

Фото ИА "Тюменская линия"

Победителями конкурса "Огни Тюмени-2016" в номинации "Лучшее новогоднее праздничное оформление придворовых территорий среди частных лиц, владельцев индивидуальных жилых домов, инициативных групп жильцов и многоквартирных жилых домов" от Ленинского округа наградили Зинаиду Чернову, от Центрального О – Надежду Крипач, от Восточного – Сергея Павлова, от Калининского победителем стал Виталий Воробьев. Победителям присуждена денежная премия.

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Ирина Ромашкина

Теги: Снегурочка , Вера Соловьева , Новый Год , Дед Мороз

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