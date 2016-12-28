Тюменские дошкольные педагоги могут принять участие в конкурсе имени Выготского

t-l.ru/

107 участников из 85 субъектов Российской Федерации подали заявки на Всероссийский конкурс стипендий и грантов им. Л.С. Выготского для студентов и педагогов дошкольного образования. Из них семь участников из Уральского Федерального округа и двое из Тюменской области.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщила исполнительный директор Благотворительного фонда развития города Тюмени Вера Барова.

"Конкурс проводится в год 120-летия Льва Выготского. Детский сад — это первая ступень социализации детей, именно здесь они получают первые навыки общения. Я рада, что Тюменская область примет участие в этом конкурсе", - отметила она.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 14 февраля 2017 года. В конкурсе могут участвовать педагоги дошкольного образования, которые нацелены на развивающее взаимодействие с детьми в возрасте от двух месяцев до семи лет, студенты-магистранты и студенты 5 курса, которые обучаются очно по педагогическим и гуманитарным направлениям. Проект, направленный на поддержку и развитие дошкольного образования, реализует "Рыбаков Фонд".

По словам заведующей детского сада №133 Тюмени Светланы Хабаровой, педагоги проходят курсы повышения квалификации, посещают семинары, мастер-классы. "Для нас участие в конкурсе — это статус, профессиональный рост наших педагогов и их компетенций. Коллектив разновозрастной и важно, что в конкурсе могут участвовать как молодые специалисты, так и опытные педагоги", - добавила она.

Доцент кафедры дошкольного и начального общего образования ТОГИРРО Олеся Дрень отметила, что участие в конкурсе - это большие перспективы для педагогического дошкольного сообщества. "Этот конкурс будет способствовать реализации стандартов и развитию детей дошкольного возраста. Дошкольное сообщество нуждается в большем внимании со стороны общества и его институтов", - подчеркнула она.

Победителями станут 400 студентов, которые получат стипендию в размере 20 тыс. рублей, 340 педагогов, которые получат грант в размере 50 и 100 тыс. рублей.

Ирина Шемякина