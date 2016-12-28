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В смартфонах тюменцев появится загс

10:27 28 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
www.letekno.com

Еще одним приложением пополнится единая мобильная платформа Тюменской области в 2017 году.

Как сообщает Региональный информационно-образовательный центр, более 88 тыс. жителей области пользуются мобильными приложениями "Медицина72", "Образование72", "Транспорт72", "ЖКХ72", выпущенных правительством Тюменской области в течение последних двух лет. 

Уже во втором квартале 2017 года планируется запустить пятое по счету мобильное приложение "ЗАГС72". Его основной функцией будет запись в органы загса для получения различных услуг ведомства. Запись будет интегрирована с электронной очередью, поэтому при личном посещении гражданин сможет по номеру отследить, на каком месте в очереди он находится.

Кроме этого в планах есть и усовершенствование приложения "Транспорт72" и реализация в нем функции оплаты, что позволит приобретать билеты на автобусы, следующие по областным маршрутам.

Отметим, что в мобильных приложениях используется классическая система интернет-эквайринга, поэтому воспользоваться функцией оплаты могут клиенты любого банка. Примером может стать приложение "ЖКХ72", которое позволяет оплачивать квитанции за коммунальные услуги.

Теги: мобильные приложения , загс , информатизация

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