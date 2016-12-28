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"Социальный десант": ветераны и студенты-волонтеры продолжат сотрудничество

16:48 28 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Тюменское региональное общественное движение молодых инвалидов " Вдохновение"

Десять ветеранов Великой Отечественной войны получили грамоты и подарки от заместителя председателя Тюменского городского совета ветеранов Сергея Молина. 20 студентам-волонтерам проректор Государственного аграрного университета Северного Зауралья Марина Уфимцева вручила новогодние подарки за помощь ветеранам в рамках проекта "Социальный десант".

Тюменское региональное общественное движение молодых инвалидов "Вдохновение" и Государственный аграрный университет Северного Зауралья подвели итоги проекта. Состоялась встреча организаторов, волонтеров и пожилых людей, которые решили сотрудничать дальше.

По словам председателя Тюменского регионального общественного движения молодых инвалидов " Вдохновение" Тимура Нигматуллина, проект продолжится и будет способствовать взаимодействию разных поколений.

"Мы узнали о том, что нас поддерживают, и есть много людей, готовых помочь в нашем деле, это вдохновляет. Мы верим, что сможем принести добро в каждый дом", - отметил он.

Ирина Шемякина

Теги: благотворительность , волонтеры , ветераны

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