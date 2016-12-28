К следствию приобщены новые видеозаписи крушения Ту-154 в Черном море

mil.ru

Новых очевидцев падения самолета Ту-154 установили и допросили следственные органы. У одного из них изъята видеозапись взлета и падения воздушного судна в море.

Также изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, подъезд к месту стоянки и прохождение пограничного контроля. Получены образцы для исследования топлива из топливозаправщика, производившего дозаправку самолета, продолжаются и десятки судебно-медицинских, молекулярно-генетических и других экспертиз, сообщает пресс-служба следственного комитета.

Напомним, место падения Ту-154 установлено, продолжается исследование морского дна с помощью глубоководной техники. Подняты фрагменты фюзеляжа, двигателя и бортовой самописец, он доставлен в Москву для расшифровки. Специалисты осмотрели, сфотографировали и упаковали тысячи обнаруженных предметов одежды, личных вещей и документов погибших.

Детально осмотрена местность от летного поля аэропорта Сочи до береговой черты по траектории полета Ту-154. Устанавливаются все новые очевидцы произошедшего. В бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения Москвы направлены неопознанные тела погибших.

Всего потерпевшими по делу признано более 90 человек. Списки их направлены в Министерство труда и социальной защиты России и Федеральную службу по труду и занятости населения для назначения социальных и страховых выплат. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.