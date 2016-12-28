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СМИ сообщили о последних словах пилота Ту-154

09:54 28 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
www.mchs.gov.ru

Эксперты расшифровали запись с речевого бортового самописца с разбившегося Ту-154 Минобороны. 

Самолет, по предварительным данным, потерпел крушение из-за "сваливания" при недостаточной для взлета подъемной силе крыла. Источник агентства отметил, что закрылки Ту-154 сработали рассогласованно, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, и скорость не была достаточной для набора высоты. Причина, по которой закрылки могли сработать нештатно, пока не установлена. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Как сообщает Life на записи разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: "Закрылки, с...! Командир, падаем!".

Официального подтверждения или опровержения этой версии нет.

В ФСБ России назвали основными рабочими версиями крушения Ту-154 попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Все находившиеся на борту погибли.

Теги: авиакатастрофа , Сочи

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