Полуторамиллионным пассажиром аэропорта "Рощино" стала жительница Ямала

tjm.aero

Полуторамиллионного пассажира встретил аэропорт "Рощино". Такого высокого показателя потока пассажиров не было зарегистрировано в воздушной гавани Тюмени с советских времен, сообщает пресс-служба аэропорта "Рощино".

Подобные объемы пассажирских перевозок были в период освоение севера Тюменской области. Полуторамиллионной пассажиркой стала юная жительница Ямала Юлианна Куракина.

Юбилейная гостья аэропорта вылетела рейсом 234 в Новый Уренгой. На стойке регистрации ее встретили с букетом цветов и приятными сюрпризами.

Международный аэропорт наградил юбилейного пассажира сертификатом, который дарит обладателю уникальное право обслуживания в бизнес-зале "Рощино" на год. Авиаперевозчик "ЮТэйр" презентовал фирменные сувениры и возможность перелета бизнес-классом. На глазах у девушки сотрудники авиакомпании обменяли ее билет эконом-класса на бизнес.

Юлианна призналась, что накануне вылета переживала из-за отмены нужного рейса по метеоусловиям и до последнего сомневалась, сможет ли вылететь. Потому приятный сюрприз оказаться юбилейным пассажиром Рощино стал неожиданным вдвойне.