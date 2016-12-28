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В Тюменской области сформирована программа газификации на 2017 год

11:00 28 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Фото Тюменской линии

350 км газопровода построено в 17 муниципальных образованиях Тюменской области. В планах на 2017 год – провести еще 440 км. Об этом на расширенном заседании регионального правительства заявил заместитель губернатора Вячеслав Вахрин.

Более 9 тыс. домовладений получили возможность использовать природный газ для своих нужд. Доля газифицированных населенных пунктов составила почти 74% , в планах на следующий год довести ее до 94%.

"В Тюменской области реализован уникальный подход в газификации. Мы полностью ушли от бюджетного финансирования строительства газотранспортной системы, субсидируя отдельным категориям граждан обустройство внутридомового газового оборудования. Сеть строится с учетом принципа эффективной газификации - содержание вновь возводимой инфраструктуры не приводит к увеличению действующего тарифа на транспортировку газа. При строительстве газовых сетей используется ресурсный метод ценообразования, что позволило сократить финансовые издержки в 2,6 раза", - рассказал он.

Предполагается, что в 2017 году еще более 8 тыс. домовладений получат возможность подключиться к системе газоснабжения.

Напомним, что опыт Тюменской области в реализации программы газификации был признан лучшим по развитию конкуренции на рынке услуг. Федеральная антимонопольная служба приняла решение распространять опыт тюменцев в другие субъекты.  

Екатерина Исаева

Теги: итоги года , газификация , Вячеслав Вахрин
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