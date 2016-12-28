В Тюмени проверили исправность системы оповещения

Вой аварийной сигнализации, всполошивший утром 28 декабря, жителей Тюмени в районе Дома печати, был плановой проверкой системы оповещения. Об этом "Тюменской линии" сообщил начальник отдела оперативного реагирования (единая дежурно-диспетчерская служба города Тюмени) Андрей Воротников.

"Это была плановая проверка. Жителям города можно успокоиться - перед новогодними праздниками проверили работу системы оповещения",- пояснил он.

В праздничные дни о всех возможных природных сюрпризах – морозы, метели, как рассказали в Главном управлении МЧС России по Тюменской области, жителя региона будут сообщать через СМС.

"Будут приходить СМС-оповещения, - рассказала работник пресс-службы Александра Селедкова. - При необходимости будут задействованы возможности телевидения и радио. Это наша совместная работа с городским департаментом безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени".

Борис Олейник