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В Тюмени проверили исправность системы оповещения

11:10 28 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати

Вой аварийной сигнализации, всполошивший утром 28 декабря, жителей Тюмени в районе Дома печати, был плановой проверкой системы оповещения. Об этом "Тюменской линии" сообщил начальник отдела оперативного реагирования (единая дежурно-диспетчерская служба города Тюмени) Андрей Воротников.

"Это была плановая проверка. Жителям города можно успокоиться - перед новогодними праздниками проверили работу системы оповещения",- пояснил он.

В праздничные дни о всех возможных природных сюрпризах – морозы, метели, как рассказали в Главном управлении МЧС России по Тюменской области, жителя региона будут сообщать через СМС.

"Будут приходить СМС-оповещения, - рассказала работник пресс-службы Александра Селедкова. - При необходимости будут задействованы возможности телевидения и радио. Это наша совместная работа с городским департаментом безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени".

Борис Олейник

Теги: система оповещения , МЧС

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