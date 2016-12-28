Что ждет водителей в 2017 году

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Изменения правил дорожного движения (ПДД) произойдут в России с 1 января 2017 года.

С 1 января система "ЭРА-ГЛОНАСС" станет обязательной для всех автомобилей в России. Согласно Техническому регламенту Таможенного союза, с 1 января 2017 года все новые автомобили на территории России должны быть оснащены системой "ЭРА-ГЛОНАСС". Для легковых автомобилей система должна быть оснащена функцией автоматического оповещения о ДТП, для коммерческой техники достаточно ручного оповещения при помощи кнопки. Отметим, что речь идет о новых автомобилях, которые получают одобрение типа транспортного средства (ОТТС) после 1 января 2017 года.

С 1 января 2017 года вступают в силу ограничения на ввоз иномарок гражданами на территорию России. Речь идет об автомобилях, не оборудованных системой "ЭРА-ГЛОНАСС". С 1 января 2017 года Федеральная таможенная служба не выдаст ПТС при ввозе автомобиля из-за границы на территорию РФ, если в свидетельстве о безопасности конструкции транспортного средства не будет указано наличие системы экстренного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС".

С 1 января 2017 года все страховые компании будут обязаны оформлять электронные полисы ОСАГО. 11 июня 2016 года Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла соответствующие поправки в закон об ОСАГО. С 1 января 2017 года электронный полис ОСАГО становится обязательным для всех страховых компаний.

Напомним также, что Минфин внес в проект поправок к закону об ОСАГО десятый повышающий коэффициент, который будет учитывать количество нарушений ПДД водителем. Для злостных нарушителей стоимость ОСАГО вырастет сразу в три раза.

Кабинет министров поручил МВД и Минфину подготовить изменения в Налоговый кодекс РФ, которые увеличивают пошлину за выдачу водительских прав и свидетельств о регистрации транспортных средств (СТС). Свои предложения эти ведомства должны подготовить до декабря 2016 года.

Напомним, в настоящее время госпошлина за выдачу водительских прав составляет 2 тыс. рублей, за постановку на учет автомобиля и выдачу СТС — 2 тыс. 850 рублей с выдачей или заменой номерных знаков и 850 рублей — без номерных знаков.

В случае принятия поправок, пошлина за выдачу прав и СТС может вырасти уже с 1 января 2017 года. Насколько - пока неизвестно, сообщает портал аvtospravochnaya.com.