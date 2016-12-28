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Полицейский Дед Мороз навестил воспитанников тобольского детского дома

16:15 28 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
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Новогодний праздник для воспитанников Центра содействия семейному устройству детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей организовали сотрудники МО МВД России "Тобольский" в рамках акции "Полицейский Дед Мороз".

В мероприятии, помимо ребят из подшефного сотрудникам полиции детского дома, приняли участие представители Центра социальной реабилитации "Шаг навстречу" и ученики школы №16 им. В.П. Неймышева, которые помогали организовывать конкурсы и водить хоровод.

Открылась праздничная встреча с поздравительных слов председателя Общественного совета при МО МВД России "Тобольский" Сергея Леушина. Он рассказал об основных правилах безопасности в новогодние каникулы, сообщают в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Продолжили мероприятие с новогодней программой ученики 6"А" класса школы №16. Подростки устроили для воспитанников центра праздник с конкурсами по вырезанию снежинок, отгадыванию загадок. Они пели песни, водили новогодний хоровод, а в конце праздника дружно позвали Деда Мороза и получили из его рук подарки.

Полицейский Дед Мороз подвел итоги уходящего года и поблагодарил участников праздника за прием. Он отметил, что все ребята вели себя достойно в 2016 году, учились в школе, помогали воспитателям, присматривали за младшими и делали добрые дела.

"Наши полицейские являются авторитетом для воспитанников центра. Такое шефство помогает повысить доверие подрастающего поколения к сотрудникам полиции, уровень правовой грамотности ребят, что в конечном итоге положительно влияет на их будущее и поможет встать на верный жизненный путь", – отметила организатор мероприятия подполковник полиции Ольга Казак. 

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Соб. инф.

Теги: дети , УМВД России по Тюменской области

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