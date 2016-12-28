up

28.12.2016 среда

EUR 63.573

USD 60.8587

В Тюмени -6..-8 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Тюмени создадут исторический парк

18:05 28 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
vdnh.ru

Проект по созданию исторического парка "Россия – Моя история" будет реализован в Тюмени в 2017 году.  Как рассказала заместитель губернатора Наталья Шевчик, также в новом году будет продолжена программа по развитию музейного комплекса.

"Съемки нового кинопроекта "Тобол" также запланированы на следующий год.  Считаю, что большим событием станет открытие мемориального Дома-музея царской семьи Романовых в Тобольске, именно в следующем году отмечается 100-летие их ссылки", - отметила она.

Напомним, что в мемориальном здании дома генерал-губернатора в 1917-1918 гг. в течение восьми месяцев под арестом находилась семья императора Николая II. Сегодня в этом здании ведутся реставрационные работы, после завершения, которых здесь будут представлены подлинные предметы, связанные с пребыванием в Тобольске императора и его семьи. 

Помимо этого в регионе пройдет цикл мероприятий, посвященных экологии и бережному отношению к природным ресурсам. "2017 год объявлен годом экологии, под этим знаком будем жить, надеюсь, что он пройдет успешно", - резюмировала Наталья Шевчик.

Екатерина Исаева

Теги: Наталья Шевчик , Тобольск , Романовы , культура
Ранее в сюжете
28.12.2016, 13:10 Тюменские власти помогут дачникам навести порядок с электроснабжением
28.12.2016, 11:00 В Тюменской области сформирована программа газификации на 2017 год
27.12.2016, 17:05 Крупные реабилитационные программы для особых детей стартовали в Тюмени в 2016 году
23.12.2016, 20:44 Уватский проект - один из локомотивов региональной экономики, уверен Владимир Якушев
23.12.2016, 15:58 Владимир Якушев: мы должны дать отпор новым вызовам
20.12.2016, 12:49 2016 год стал для Тюменского района годом инвестиций
19.12.2016, 18:10 Перед агропромышленным комплексом региона поставили новые задачи на 2017 год

Последние новости

18:27 "Золотые луга" готовы удовлетворить спрос на сыры местного производства
18:05 В Тюмени создадут исторический парк
17:53 29 декабря - события дня
17:47 Константин Райкин отыграл спектакль в Тобольске с травмой ноги
17:42 Капитан Помогайкин наградил юных тюменцев за участие в конкурсе рисунков Фото
17:31 Психологи готовы помочь тюменским подросткам избежать опасных социальных сетей
17:20 В Госсовете РФ призвали увеличить долю перерабатываемых отходов в регионах
17:09 Что ждет водителей в 2017 году
16:59 В Тюменской области открылся самый северный салон связи
16:51 Зону экономического развития создадут в индустриальном парке "Богандинский"
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2016
﻿

Губернатор

Зону экономического развития создадут в индустриальном парке "Богандинский"

Владимир Якушев: в Тюменской области готовятся к реализации несколько проектов по переработке мусора

Владимир Якушев примет участие в заседании Госсовета РФ по экологическим вопросам

Политика

В Госсовете РФ призвали увеличить долю перерабатываемых отходов в регионах

Юных пловцов с ограничениями здоровья поздравили с Новым годом

Россияне стали больше доверять Государственной думе

Экономика

"Золотые луга" готовы удовлетворить спрос на сыры местного производства

УралХимМаш готовит шаровые резервуары для проекта "ЗапСибНефтехим"

Более шестидесяти викуловчан стали слушателями агроклассов

Общество

В Тюмени создадут исторический парк

29 декабря - события дня

Константин Райкин отыграл спектакль в Тобольске с травмой ноги

Спорт

СБР просит вернуть биатлонным болельщикам деньги за билеты и бронь номеров в отелях

Хоккеист "Югры" отличился в матче со сборной Латвии

Тюменский шахматист выигрывает в Нидерландах

Происшествия

Десять тысяч литров незаконного алкоголя изъяли из продажи в Тюмени

Аферист отправится в колонию за хищение у тюменских банков одиннадцати миллионов рублей

В Новом Уренгое легковой автомобиль разорвало пополам в ДТП

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2016 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+