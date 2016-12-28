В Тюмени создадут исторический парк

vdnh.ru

Проект по созданию исторического парка "Россия – Моя история" будет реализован в Тюмени в 2017 году. Как рассказала заместитель губернатора Наталья Шевчик, также в новом году будет продолжена программа по развитию музейного комплекса.

"Съемки нового кинопроекта "Тобол" также запланированы на следующий год. Считаю, что большим событием станет открытие мемориального Дома-музея царской семьи Романовых в Тобольске, именно в следующем году отмечается 100-летие их ссылки", - отметила она.

Напомним, что в мемориальном здании дома генерал-губернатора в 1917-1918 гг. в течение восьми месяцев под арестом находилась семья императора Николая II. Сегодня в этом здании ведутся реставрационные работы, после завершения, которых здесь будут представлены подлинные предметы, связанные с пребыванием в Тобольске императора и его семьи.

Помимо этого в регионе пройдет цикл мероприятий, посвященных экологии и бережному отношению к природным ресурсам. "2017 год объявлен годом экологии, под этим знаком будем жить, надеюсь, что он пройдет успешно", - резюмировала Наталья Шевчик.

Екатерина Исаева