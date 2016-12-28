В Тюменской области открылся самый северный салон связи

МегаФон

Жители поселка Демьянка Тюменской области теперь в любой момент могут подключить sim-карту и получить качественное обслуживание в салоне "МегаФон". Новый офис также станет помощником и работникам Южно-Нюрымского нефтяного месторождения, для которых связь с внешним миром возможна только благодаря сети оператора.

Ближайшие соседи Демьянки - поселки Демьянское и Тугалово, а до районного центра – 120 км по трассе Тюмень - Ханты-Мансийск.

"В Демьянке живут очень общительные люди: за 2016 год абоненты "МегаФона" здесь скачали 55 Тб информации и проговорили 13,5 миллиона минут. Другими словами, каждый житель поселка в среднем скачал по 10 фильмов в HD-качестве и разговаривал трое суток без перерыва. Благодаря появлению салона наши клиенты могут в любое время получить качественное обслуживание и ответы на все вопросы лично у специалистов компании", – отметил руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке Тюменского отделения компании "МегаФон" Александр Степанов.

За первый месяц работы салона в поселке подключились уже более 100 новых абонентов, из них 70% выбрали тарифные планы линейки "Все включено". Салон работает по адресу ул. Железнодорожная, 6в.

Напомним, полгода назад "МегаФон" в два раза увеличил скорость мобильного Интернета на месторождении, всего за два месяца построив объекты связи в зоне непроходимых лесов и болот на границе Тюменской области и Югры.