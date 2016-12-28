up

28.12.2016 среда

EUR 63.573

USD 60.8587

В Тюмени -6..-8 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Тюменской области открылся самый северный салон связи

16:59 28 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
МегаФон

Жители поселка Демьянка Тюменской области теперь в любой момент могут подключить sim-карту и получить качественное обслуживание в салоне "МегаФон". Новый офис также станет помощником и работникам Южно-Нюрымского нефтяного месторождения, для которых связь с внешним миром возможна только благодаря сети оператора.

Ближайшие соседи Демьянки - поселки Демьянское и Тугалово, а до районного центра – 120 км по трассе Тюмень - Ханты-Мансийск.

"В Демьянке живут очень общительные люди: за 2016 год абоненты "МегаФона" здесь скачали 55 Тб информации и проговорили 13,5 миллиона минут. Другими словами, каждый житель поселка в среднем скачал по 10 фильмов в HD-качестве и разговаривал трое суток без перерыва. Благодаря появлению салона наши клиенты могут в любое время получить качественное обслуживание и ответы на все вопросы лично у специалистов компании", – отметил руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке Тюменского отделения компании "МегаФон" Александр Степанов.

За первый месяц работы салона в поселке подключились уже более 100 новых абонентов, из них 70% выбрали тарифные планы линейки "Все включено". Салон работает по адресу ул. Железнодорожная, 6в.

Напомним, полгода назад "МегаФон" в два раза увеличил скорость мобильного Интернета на месторождении, всего за два месяца построив объекты связи в зоне непроходимых лесов и болот на границе Тюменской области и Югры.

Теги: связь , МегаФон

Последние новости

18:27 "Золотые луга" готовы удовлетворить спрос на сыры местного производства
18:05 В Тюмени создадут исторический парк
17:53 29 декабря - события дня
17:47 Константин Райкин отыграл спектакль в Тобольске с травмой ноги
17:42 Капитан Помогайкин наградил юных тюменцев за участие в конкурсе рисунков Фото
17:31 Психологи готовы помочь тюменским подросткам избежать опасных социальных сетей
17:20 В Госсовете РФ призвали увеличить долю перерабатываемых отходов в регионах
17:09 Что ждет водителей в 2017 году
16:59 В Тюменской области открылся самый северный салон связи
16:51 Зону экономического развития создадут в индустриальном парке "Богандинский"
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2016
﻿

Губернатор

Зону экономического развития создадут в индустриальном парке "Богандинский"

Владимир Якушев: в Тюменской области готовятся к реализации несколько проектов по переработке мусора

Владимир Якушев примет участие в заседании Госсовета РФ по экологическим вопросам

Политика

В Госсовете РФ призвали увеличить долю перерабатываемых отходов в регионах

Юных пловцов с ограничениями здоровья поздравили с Новым годом

Россияне стали больше доверять Государственной думе

Экономика

"Золотые луга" готовы удовлетворить спрос на сыры местного производства

УралХимМаш готовит шаровые резервуары для проекта "ЗапСибНефтехим"

Более шестидесяти викуловчан стали слушателями агроклассов

Общество

В Тюмени создадут исторический парк

29 декабря - события дня

Константин Райкин отыграл спектакль в Тобольске с травмой ноги

Спорт

СБР просит вернуть биатлонным болельщикам деньги за билеты и бронь номеров в отелях

Хоккеист "Югры" отличился в матче со сборной Латвии

Тюменский шахматист выигрывает в Нидерландах

Происшествия

Десять тысяч литров незаконного алкоголя изъяли из продажи в Тюмени

Аферист отправится в колонию за хищение у тюменских банков одиннадцати миллионов рублей

В Новом Уренгое легковой автомобиль разорвало пополам в ДТП

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2016 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+