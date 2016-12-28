up

28.12.2016 среда

EUR 63.573

USD 60.8587

В Тюмени -6..-8 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Психологи готовы помочь тюменским подросткам избежать опасных социальных сетей

17:31 28 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
ya-roditel.ru

Рассказать о проблемах, получить консультацию и поддержку юные и взрослые жители Тюменской области могут по бесплатным круглосуточным номерам всероссийского "Детского телефона доверия" и тюменского Центра суицидальной превенции, опубликованным на странице уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области Андрея Степанова.

"Мы хотели рассказать детям, куда можно "постучаться", когда кажется, что никто тебя не понимает. Дать такую подсказку в рамках проекта "Ты не один!" планировалось давно, к этому отчасти подтолкнули последние события, связанные со смертью детей. Последовавшая за ними волна неподтвержденных слухов о "группах смерти" актуализировала вопрос профилактики детского неблагополучия, в том числе в киберпространстве", - рассказал Андрей Степанов. 

Отметим, что только в декабре 2016 года в Тюменской области завели уголовные дела по четырем фактам доведения несовершеннолетних до самоубийства.

Андрей Степанов рассказал, что вопросам безопасности в Интернете уделили внимание на родительских собраниях в школах города.  

"В Интернете может происходить все что угодно, при этом запретить его невозможно. Но если мама и папа будут в друзьях на страничке ребенка, меняется риторика, меняется круг общения. Для подростка это сигнал, что он интересен своим родителям. Нам также важно было напомнить родителям, что дети нуждаются не в подарках, а в нашей заботе и внимании", - сказал Андрей Степанов.          

О кибербезопасности с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" побеседовал заведующий Центром суицидальной превенции Александр Пелымский.

"К 5-6 классу дети лучше взрослых разбираются в Интернете. Часто уход в виртуальную реальность - это способ заполнить вакуум в душе, который возникает из-за проблем в семье. У родителей свои заботы, им некогда говорить с ребенком. Эту пустоту подростки пытаются заполнить виртуальным общением. При этом они легко поддаются влиянию и не могут оценить все, что им предлагает всемирная сеть", - отметил он.  

По словам специалиста, родители должны интересоваться, какие сайты посещает ребенок, в каких группах состоит и с кем дружит в соцсетях.

"Сейчас множество сайтов с депрессивным, суицидальным уклоном, - сказал Александр Пелымский. - Вас должны насторожить высказывания о боли, смерти, потерянном поколении. Обратите внимание на игры, в которые играет ребенок – жестокость и демонстрация смерти наносят вред неокрепшей психике".

Специалист советует обратить внимание на резкие перемены в поведении подростка.

"Приглядитесь, как ваш ребенок одевается, колеблется ли у него аппетит, наблюдается ли резкая смена настроения.  Возможно, он стал мало или слишком много спать, замкнулся в себе. Изменения в поведении и высказываниях ребенка являются основанием для того, чтобы поговорить с ним и понять, о чем он думает, что его интересует", - советует медик.

Если родителей настораживают перемены, за помощью можно обратиться к школьному психологу. Возможно, в первый раз стоит посетить специалиста самому, без ребенка. Александр Пелымский рекомендует поговорить также с классным руководителем.

"Консультации можно получить и в нашем Центре суицидальной превенции. На учет по факту суицидальных мыслей мы не ставим, только заводим карточку, которая никуда не передается. В случае, когда родители опасаются за жизнь ребенка, а он категорически отказывается от помощи специалиста, родные должны ставить вопрос о госпитализации службой "Скорой помощи". В этом вопросе лучше ошибиться, чем пропустить", - отметил врач.   

Получить консультацию и помощь, а также сообщить информацию о людях, готовых совершить опасные действия, можно по телефонам:

8-800-2000-122 (бесплатно, круглосуточно) - всероссийский "Детский телефон доверия"

8-3452-50-66-43 (бесплатно, круглосуточно) и 8-3452-50-66-39 (бесплатно, с 09.00-16.00) - Центр суицидальной превенции -  Тюмень, ул. Герцена, 74

8-3452-55-67-07 (бесплатно, с 9-18 часов) - горячая линия уполномоченного по правам ребенка

8-3452-55-62-82 (бесплатно, с 9-18 часова) - горячая линия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе Тюменской области

8-3452-56-93-71 (бесплатно, с 9-18 часов) - горячая линия департамента образования и науки Тюменской области

Татьяна Ковалева

Теги: Интернет , уполномоченный по правам ребенка , Андрей Степанов , самоубийство , дети

Последние новости

18:27 "Золотые луга" готовы удовлетворить спрос на сыры местного производства
18:05 В Тюмени создадут исторический парк
17:53 29 декабря - события дня
17:47 Константин Райкин отыграл спектакль в Тобольске с травмой ноги
17:42 Капитан Помогайкин наградил юных тюменцев за участие в конкурсе рисунков Фото
17:31 Психологи готовы помочь тюменским подросткам избежать опасных социальных сетей
17:20 В Госсовете РФ призвали увеличить долю перерабатываемых отходов в регионах
17:09 Что ждет водителей в 2017 году
16:59 В Тюменской области открылся самый северный салон связи
16:51 Зону экономического развития создадут в индустриальном парке "Богандинский"
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2016
﻿

Губернатор

Зону экономического развития создадут в индустриальном парке "Богандинский"

Владимир Якушев: в Тюменской области готовятся к реализации несколько проектов по переработке мусора

Владимир Якушев примет участие в заседании Госсовета РФ по экологическим вопросам

Политика

В Госсовете РФ призвали увеличить долю перерабатываемых отходов в регионах

Юных пловцов с ограничениями здоровья поздравили с Новым годом

Россияне стали больше доверять Государственной думе

Экономика

"Золотые луга" готовы удовлетворить спрос на сыры местного производства

УралХимМаш готовит шаровые резервуары для проекта "ЗапСибНефтехим"

Более шестидесяти викуловчан стали слушателями агроклассов

Общество

В Тюмени создадут исторический парк

29 декабря - события дня

Константин Райкин отыграл спектакль в Тобольске с травмой ноги

Спорт

СБР просит вернуть биатлонным болельщикам деньги за билеты и бронь номеров в отелях

Хоккеист "Югры" отличился в матче со сборной Латвии

Тюменский шахматист выигрывает в Нидерландах

Происшествия

Десять тысяч литров незаконного алкоголя изъяли из продажи в Тюмени

Аферист отправится в колонию за хищение у тюменских банков одиннадцати миллионов рублей

В Новом Уренгое легковой автомобиль разорвало пополам в ДТП

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2016 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+