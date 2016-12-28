Психологи готовы помочь тюменским подросткам избежать опасных социальных сетей

ya-roditel.ru

Рассказать о проблемах, получить консультацию и поддержку юные и взрослые жители Тюменской области могут по бесплатным круглосуточным номерам всероссийского "Детского телефона доверия" и тюменского Центра суицидальной превенции, опубликованным на странице уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области Андрея Степанова.

"Мы хотели рассказать детям, куда можно "постучаться", когда кажется, что никто тебя не понимает. Дать такую подсказку в рамках проекта "Ты не один!" планировалось давно, к этому отчасти подтолкнули последние события, связанные со смертью детей. Последовавшая за ними волна неподтвержденных слухов о "группах смерти" актуализировала вопрос профилактики детского неблагополучия, в том числе в киберпространстве", - рассказал Андрей Степанов.

Отметим, что только в декабре 2016 года в Тюменской области завели уголовные дела по четырем фактам доведения несовершеннолетних до самоубийства.

Андрей Степанов рассказал, что вопросам безопасности в Интернете уделили внимание на родительских собраниях в школах города.

"В Интернете может происходить все что угодно, при этом запретить его невозможно. Но если мама и папа будут в друзьях на страничке ребенка, меняется риторика, меняется круг общения. Для подростка это сигнал, что он интересен своим родителям. Нам также важно было напомнить родителям, что дети нуждаются не в подарках, а в нашей заботе и внимании", - сказал Андрей Степанов.

О кибербезопасности с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" побеседовал заведующий Центром суицидальной превенции Александр Пелымский.

"К 5-6 классу дети лучше взрослых разбираются в Интернете. Часто уход в виртуальную реальность - это способ заполнить вакуум в душе, который возникает из-за проблем в семье. У родителей свои заботы, им некогда говорить с ребенком. Эту пустоту подростки пытаются заполнить виртуальным общением. При этом они легко поддаются влиянию и не могут оценить все, что им предлагает всемирная сеть", - отметил он.

По словам специалиста, родители должны интересоваться, какие сайты посещает ребенок, в каких группах состоит и с кем дружит в соцсетях.

"Сейчас множество сайтов с депрессивным, суицидальным уклоном, - сказал Александр Пелымский. - Вас должны насторожить высказывания о боли, смерти, потерянном поколении. Обратите внимание на игры, в которые играет ребенок – жестокость и демонстрация смерти наносят вред неокрепшей психике".

Специалист советует обратить внимание на резкие перемены в поведении подростка.

"Приглядитесь, как ваш ребенок одевается, колеблется ли у него аппетит, наблюдается ли резкая смена настроения. Возможно, он стал мало или слишком много спать, замкнулся в себе. Изменения в поведении и высказываниях ребенка являются основанием для того, чтобы поговорить с ним и понять, о чем он думает, что его интересует", - советует медик.

Если родителей настораживают перемены, за помощью можно обратиться к школьному психологу. Возможно, в первый раз стоит посетить специалиста самому, без ребенка. Александр Пелымский рекомендует поговорить также с классным руководителем.

"Консультации можно получить и в нашем Центре суицидальной превенции. На учет по факту суицидальных мыслей мы не ставим, только заводим карточку, которая никуда не передается. В случае, когда родители опасаются за жизнь ребенка, а он категорически отказывается от помощи специалиста, родные должны ставить вопрос о госпитализации службой "Скорой помощи". В этом вопросе лучше ошибиться, чем пропустить", - отметил врач.

Получить консультацию и помощь, а также сообщить информацию о людях, готовых совершить опасные действия, можно по телефонам:

8-800-2000-122 (бесплатно, круглосуточно) - всероссийский "Детский телефон доверия"

8-3452-50-66-43 (бесплатно, круглосуточно) и 8-3452-50-66-39 (бесплатно, с 09.00-16.00) - Центр суицидальной превенции - Тюмень, ул. Герцена, 74

8-3452-55-67-07 (бесплатно, с 9-18 часов) - горячая линия уполномоченного по правам ребенка

8-3452-55-62-82 (бесплатно, с 9-18 часова) - горячая линия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе Тюменской области

8-3452-56-93-71 (бесплатно, с 9-18 часов) - горячая линия департамента образования и науки Тюменской области

Татьяна Ковалева