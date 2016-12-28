29 декабря - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Итоги работы ветеринарной службы Тюменской области за 2016 год".
В Тюмени в 12 часов в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется мероприятие, посвященное закрытию Года российского кино в Тюменской области.
В Тюмени в 12 часов 30 минут на лыжной базе СДЮСШОР №2 (ул. Барнаульская, 17) начнется детская лыжная гонка на призы председателя Тюменской городской думы.
Этот день в истории:
1709 - у императора Петра I появилась дочь - будущая императрица Елизавета Петровна.
1775 - родился зодчий Карл Росси.
1916 - заговорщики убили фаворита царской семьи Григория Распутина.
1926 - на швейцарском курорте Вальмоне умер от лейкемии австрийский поэт Райнер Мария Рильке.
1943 - советские войска освободили город Коростень на Украине.
1944 - войска Красной армии ворвались в Будапешт и развернули в городе уличные бои.
1964 - родился артист эстрады, пародист Михаил Грушевский.
1971 - из Союза писателей СССР исключен писатель-диссидент Виктор Некрасов.
1973 - в Минусинске пущена в строй перчаточная фабрика.
1976 - в городе Набережные Челны вступил в строй Камский автомобильный завод (КамАЗ).
1986 - в Париже умер от рака Андрей Тарковский, выдающийся российский кинорежиссер.
1987 - умерла актриса Янина Жеймо.
1993 - умер актер Фрунзе Мкртчян.
1999 - в автокатастрофе погиб тренер сборной Узбекистана по футболу Махмуд Рахимов.
2007 - открылась 174 станция Московского метрополитена "Сретенский бульвар".
2013 - произошел взрыв на железнодорожном вокзале в Волгограде.