29 декабря - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Итоги работы ветеринарной службы Тюменской области за 2016 год".

В Тюмени в 12 часов в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется мероприятие, посвященное закрытию Года российского кино в Тюменской области.

В Тюмени в 12 часов 30 минут на лыжной базе СДЮСШОР №2 (ул. Барнаульская, 17) начнется детская лыжная гонка на призы председателя Тюменской городской думы.

Этот день в истории:

1709 - у императора Петра I появилась дочь - будущая императрица Елизавета Петровна.

1775 - родился зодчий Карл Росси.

1916 - заговорщики убили фаворита царской семьи Григория Распутина.

1926 - на швейцарском курорте Вальмоне умер от лейкемии австрийский поэт Райнер Мария Рильке.

1943 - советские войска освободили город Коростень на Украине.

1944 - войска Красной армии ворвались в Будапешт и развернули в городе уличные бои.

1964 - родился артист эстрады, пародист Михаил Грушевский.

1971 - из Союза писателей СССР исключен писатель-диссидент Виктор Некрасов.

1973 - в Минусинске пущена в строй перчаточная фабрика.

1976 - в городе Набережные Челны вступил в строй Камский автомобильный завод (КамАЗ).

1986 - в Париже умер от рака Андрей Тарковский, выдающийся российский кинорежиссер.

1987 - умерла актриса Янина Жеймо.

1993 - умер актер Фрунзе Мкртчян.

1999 - в автокатастрофе погиб тренер сборной Узбекистана по футболу Махмуд Рахимов.

2007 - открылась 174 станция Московского метрополитена "Сретенский бульвар".

2013 - произошел взрыв на железнодорожном вокзале в Волгограде.