В Госсовете РФ призвали увеличить долю перерабатываемых отходов в регионах

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Россия больше не может откладывать решение экологических проблем на потом и не планирует переносить исполнение уже принятых решений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета, посвященном экологическому развитию страны.

Он подчеркнул, что перед страной стоит задача перейти к новой модели устойчивого экологического развития, и этот вопрос исключительно важен для повышения эффективности всей экономики. Плохая экологическая обстановка ежегодно наносит ущерб в размере от 6 до 15% ВВП. Глава государства отметил, что по ряду направлений нагрузка на природу достигла критических значений.

В докладе рабочей группы, который обсуждался на заседании Госсовета, нашли отражение многие инициативы Общественной палаты РФ. Руководитель рабочей группы, губернатор Челябинской области Борис Дубровский предложил изменить систему управления качеством атмосферного воздуха и ввести квотирование промышленных выбросов. Глава Министерства природных ресурсов и экологии России Сергей Донской сообщил участникам Госсовета о запуске в 2017 году системы народного контроля — публичной информационной системы по выявлению и контролю за ликвидацией свалок. Данный проект реализуется совместно с Общественной палатой РФ, ОНФ и Роскосмосом.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Сергей Чернин выделил пять основных задач, требующих первоочередного внимания со стороны государства. Прежде всего, по его словам, необходимо выработать конкретные экономические механизмы и обеспечить переход крупнейших природопользователей на наилучшие доступные технологии в установленные законом сроки, не допустив их срыва. С 2018 года требуется безотлагательно внедрить автоматические методы контроля с выводом результатов измерений в режиме онлайн на сайтах надзорных органов и Общественной палаты.

Вторая задача: предусмотреть меры поддержки российских компаний, внедряющих гармонизированные с международными стандартами практики устойчивого экологического развития, и установить критерии оценки их эффективности. Данная норма позволит российским компаниям сохранить конкурентоспособность на внешних рынках в случае чрезмерной активной декарбонизации европейской экономики.

Третья задача: ускорить темпы ликвидации объектов накопленного экологического вреда, включая наиболее приоритетные — Байкальский ЦБК, полигон "Красный бор" и объекты накопленного экологического вреда в Нижегородской области.

Сергей Чернин отметил, что, несмотря на конкретную работу нового руководства Росприроднадзора по повышению результативности государственного экологического надзора, существующий механизм проведения проверок, в частности отсутствие принципа внезапности, не позволяет эффективно реализовать надзорные функции в области охраны окружающей среды.

Кроме того, представитель ОП РФ отметил, что анализ содержания схем обращения с отходами показывает, что основным видом удаления отходов в регионах является захоронение. Территориальные схемы не предусматривают возможность глубокой переработки отходов.

"Региональным органам власти необходимо обеспечить увеличение доли отходов, в том числе твердых коммунальных, направляемых на повторное использование", — отметил Сергей Чернин.

Соб. инф.