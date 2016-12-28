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Зону экономического развития создадут в индустриальном парке "Богандинский"

16:51 28 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Зона экономического развития будет создана в индустриальном парке "Богандинский" сроком на 10 лет. Такое распоряжение подписал губернатор Тюменской области Владимир Якушев на последнем в 2016 году заседании президиума регионального правительства.

Для резидентов зоны экономического развития "ИП Богандинский" устанавливается льготный порядок налогообложения, предусмотренный региональным законодательством. В частности, ставка налога на прибыль организации, подлежащего зачислению в бюджет субъектов РФ, в размере 14%, ставка налога на имущество организаций - 0%.

Зона экономического развития будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Тюменской области. Эффективность ее создания заключается в росте объемов инвестиций, производстве новых видов продукции, в том числе имеющей импортозамещающий потенциал, внедрению новых современных технологий, в росте налоговых поступлений как за счет создания новых рабочих мест, в том числе высокопроизводительных, так и с прибыли, после выхода инвестиционных проектов на операционную прибыль. Зона экономического развития "ИП Богандинский" располагает возможностями обеспечить резидентов необходимыми энергетическими мощностями: электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения.

На заседании президиума регионального правительства подписано распоряжение о выделении средств из областного бюджета для финансирования разработки проектных документаций по строительству школ в мкр. №15 Тобольска и на Мысу в Тюмени (с использованием ПД повторного применения).

Соб. инф.

Теги: Тобольск , Богандинский , строительство школ , Владимир Якушев , индустриальные парки

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