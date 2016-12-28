Константин Райкин отыграл спектакль в Тобольске с травмой ноги

Фото ИА "Тюменская линия"

Руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин получил травму на репетиции перед спектаклем в рамках фестиваля "Золотая Маска" в Тобольске. По словам актера, он упал с лестницы.

"Неудачно спустился со ступенек, не заметил одну, упал и порвал мышцу. Ее потом пришили в местной больнице, надеюсь, что хорошо", - рассказал Константин Райкин.

Несмотря на травму, актер не стал отменять моноспектакль "Константин Райкин. Своими словами". Он вышел на сцену и в течение часа читал зрителям отрывки из стихов Давида Самойлова. Константин Райкин также посетовал на то, что из-за травмы не успел познакомиться с Тобольском. В его планах было посещение кремля, Тюремного замка и прочих достопримечательностей.

"Я очень люблю возвращаться в города, почти всегда возвращаюсь. С удовольствием приеду в Тобольск, досмотрю то, что не досмотрел, и доиграю то, что не доиграл", - выразил уверенность Райкин.

Напомним, в Тобольске проходит региональная программа фестиваля "Золотая Маска". На сцене Тобольского драматического театра выступает Российский государственный академический театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина. На суд зрителя представлены постановки "Константин Райкин. Своими словами" и "Лекарь поневоле".

Евгений Новоселов